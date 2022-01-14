Сиделки Леонида Куравлева прервали молчание: в каких условиях жил актер в доме престарелых

Леонид Куравлев Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид Куравлев в настоящее время находится в реанимации в Коммунарке, куда его привезли из дома престарелых. Любимый артист находится под кислородной маской, питается через зонд. Рядом с ним - лучшие врачи. Меж тем стало известно, как жилось актеру вдали от родных стен последние полгода. Чуть ранее, к слову, в социальном учреждении побывали и корреспонденты kp.ru.

Леонида Куравлева привезли в дом престарелых примерно полгода назад. По словам руководителя социального учреждения, актер сам этого хотел. "Все руководствовались решением Леонида Вячеславовича. Выбор был долгий. Даже в тот день, когда был согласован его заезд, все были готовы к отказу. Он мог не захотеть приехать. А когда все же появился, то все были готовы к тому, что он откажется или захочет уйти", - призналась она.

Артист был лежачим, находился в апатии, сильно похудел. Его поместили в отдельную комнату. Он не хотел никого видеть.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

В свою очередь, сиделки не говорили другим постояльцам о том, что их сосед - знаменитый на всю страну актер. "Мы фамилию не стали вешать на дверь. Посчитали, что так будет лучше. И не афишировали все эти месяцы, что он у нас был", - заявили они в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Вещи Куравлева, к слову, до сих пор находятся в его комнате. Большой черный чемодан скромно стоит у стеночки.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Одна из сотрудниц рассказала, что со знаменитым пациентом им было весело. "Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет", - поведала сиделка.

А под Новый год к Леониду Вячеславовичу приехала Ирина Безрукова и привезла подарки от актеров и друзей. "Очень надеюсь, что не придется оказаться в таком заведении, но никто не знает своей судьбы. Надеюсь, что такие места станут еще лучше. Но мне там понравилось", - заявила актриса в студии.

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы поставить на ноги народного любимца. Пока медики не дают каких-либо прогнозов относительно состояния Леонида Куравлева.