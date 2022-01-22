«Америке дипломатия не нужна»: В США потребовали исключить Россию из всех международных организаций

Гилмор призывает исключить Россию из ОБСЕ и «из-за ситуации, связанной с Украиной». Фото: Shutterstock

В издании Foreign Policy появилась статья, автором которой является бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

В своих письменных изысканиях Гилмор призывает исключить Россию из ОБСЕ и «из-за ситуации, связанной с Украиной». А если этого не случится, то, настаивает Гилмор, Вашингтону следует прекратить финансирование этой Организации.

Предложения отставного политика и дипломата не ограничиваются ОБСЕ. «Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций», - требует он.

В биографии 72-летнего Гилмора больше поражений, чем побед: став в 1998 году губернатором Западной Вирджинии, он смог удержаться на этом посту всего лишь один срок; в 2007 году попытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, но быстро сошел с дистанции. Через 8 лет он повторил попытку переезда в Белый дом, но вновь потерпел поражение.

Как крайне контрпродуктивные оценил предложения Гилмора в эфире радио «Комсомольская правда» профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин:

- Не только пытаться изгнать Россию из тех или иных международных организаций, но и делать заявления по такому поводу – крайне контрпродуктивно. Россия, вместе с США и Китаем, является одним из углов своеобразного треугольника, на котором держится мир. Только отставник, а точнее, отставник американский может делать такого рода заявления. Гилмор – независимый отставник, в смысле того, что от него действительно ничего не зависит.

Российский политолог Дмитрий Дробницкий так прокомментировал kp.ru статью Гилмора:

- Несоответствие американского подхода к решению практически всех международных вопросов и дипломатии как таковой – совершенно очевидно. Бывший посол США в ОБСЕ предлагает прекратить финансировать эту организацию? Вывод простой – Америке дипломатия не нужна.