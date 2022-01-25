В России пройдут крупные учения сил противовоздушной обороны

По данным военного ведомства в учениях с боевыми пусками ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» будет задействовано около 2000 тысяч военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники. Фото: Министерство обороны РФ

Пять крупных учений с боевыми пусками зенитных ракетных комплексов соединений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) на полигонах в Астраханской области и Республике Бурятия пройдут в этом году. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

- Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны. Они отработают весь комплекс учебно-боевых задач и совершат боевые пуски ракет по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

По данным военного ведомства в учениях с боевыми пусками ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» будет задействовано около 2000 тысяч военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учений военнослужащие совершат комбинированные многокилометровые марши на дальние полигоны, отработают комплекс задач по оборудованию огневых позиций, смене районов дислокации и самоприкрытию комплексов ПВО.

Пространство для маневров огромное: ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Также в состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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