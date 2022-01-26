Вопрос дня: А кому еще стоило бы платить только за результат? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Вообще-то нужно платить всем исправно работающим. В отношении чиновников нередко использовалась сдельно-повременная оплата. Когда я был заместителем министра, зарплаты были маленькие - но премиальные фонд приличный.

Александр МОСТОВОЙ, полузащитник сборных СССР, СНГ и России:

- Никакие премиальные в сборной за поражения никто никогда и не платил - только за победы ну или за ничьи. Перед любым турниром договаривались о премиях «на берегу». За мою долгую футбольную жизнь помню чиновников, которые и близко к команде не подходили, но приличные деньги получали по итогам любых турниров. И я уже давно не спрашиваю, почему такие чиновники идут в футбол, а не, скажем, в волейбол или водное поло. Все просто: там самые большие деньги крутятся.

Владимир ПЕРМЯКОВ, актер театра и кино:

- Всегда главное - результат. Если небогатая команда вышла в Премьер-лигу, она по своим возможностям не сможет бороться с богатым Питером или Москвой. Футболисты из провинции будут проигрывать постоянно, их семьи останутся голодными, они вынуждены будут сменить работу - если игрокам таких команд платить только за результат. Вот мне платят только за выход на сцену в антрепризе. В рекламе заработки случайны - после рекламы «МММ» многие мне говорили:

«Ой, боюсь снимать Пермякова».

Игорь МАРКЕЛОВ, адвокат:

- Адвокат получает оплату за выполненную работу, но нам запрещено гарантировать положительный результат клиенту. Когда я был опером - была 13-я зарплата. За успешное раскрытие резонансного дело могли подкинуть что-то. А за что футболистов в России поощряют? Несколько десятков человек получают миллионы за то, что раз в неделю 90 минут побегают по полю. Финансово поддерживать надо не их, а врачей, учителей, ученых.

Игорь ДЕЛЬДЮЖОВ, президент Шереметьевского профсоюза летного состава:

- Должна быть гарантированная высокая оплата у летчиков, как и у шахтеров, у подводников. Отдельно может быть 13-я зарплата. За выдающиеся поступки - отдельное поощрение. Космонавты обязаны получать доплаты - они ради страны и науки жизнью рискуют.