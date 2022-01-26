Борис Корчевников рассказал, что отец скрывал от него сестру

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС.

Борис Корчевников в новом выпуске программы «Судьба человека» поделился воспоминаниями о своем отце. Телеведущий рассказал, что его папа долгие годы скрывал от него сестру. Отец Корчевникова Вячеслав Орлов около тридцати лет занимал пост директора Московского драматического театра имени Пушкина. Он ушел из семьи, и Борис познакомился с ним только в 13 лет.

- Мой папа много скрывал от меня, в частности, мою сестру – его дочь от другого брака. Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни, - рассказал Корчевников.

Вячеслав Орлов умер в 2015 году. По мнению телеведущего, именно душевная боль и многочисленные тайны заставили его отца спиться. Корчевников уверен, что его отец слишком близко к сердцу принимал все происходящее.

- Я потом много про это думал. Может быть, история про людей, которые очень много носят в себе… это же очень тяжело все внутри носить. Может быть, действительно начинаешь выпивать, чтобы найти из этого какой-то выход – и ты заливаешь это, – поделился Корчевников со своим гостем, артистом Андреем Щербаковым.

Андрей Щербаков согласился с ведущим программы «Судьба человека» и привел пример из своей жизни. Его отец, знаменитый актер Петр Щербаков, тоже любил выпить. Звезда фильма «Служебный роман» ушел из жизни в 1992 году.

- Скорее всего, так оно и было. Я тоже могу к рюмке приложиться, когда мне тяжело. Я его прекрасно понимаю. Избавиться от стресса, – признался Андрей.

Телеведущий увиделся с отцом незадолго до его смерти. Фото: кадр видео.

Ранее Борис Корчевников рассказывал, что отец бросил его мать беременной. Несмотря на это, телеведущий никогда не испытывал к отцу ни ненависти, ни гнева.

- Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме. Он бросил ее, когда она была беременна. Он никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов считать его ни за кого. И даже обижаться и ненавидеть его… Я не знаю, может быть, в меня вложила это мама, но я почему-то считал его папой, - рассказывал Борис.

Незадолго до смерти Корчевников увиделся с отцом. Тогда Вячеслав Орлов уже был очень болен.

- Он был сильно нездоровый, очень одинокий, курящий и пьющий все время кофе мужчина. Я еле сдерживал слезы, когда общался с ним и понимал, что он скоро умрет. Но почему-то я тогда чувствовал, что эта встреча нужна. Я, кстати, не боялся ни капельки, потому что понимал: он все равно папа. Как бы то ни было, отец – это тот, кто родил, - делился телеведущий.

Вячеслав Орлов перед смертью несколько месяцев был в коме. Борис часто навещал его в больнице. Когда отца не стало, сын в этот момент был рядом и держал его за руку. Со своей сестрой Корчевников впервые увиделся в реанимации – их познакомил отец. Женщина живет в Москве, работает учительницей начальных классов. Телеведущий говорил, что был рад обрести сестру.

Напомним, 39-летний ведущий программы «Судьба человека» до сих пор не женат. Борис живет вместе с мамой и, как он как-то обмолвился в эфире своей программы, именно из-за нее до сих пор не женился. Всех своих потенциальных невест он приводил домой знакомиться с мамой. За это время Ирине Леонидовне не понравилась ни одна из будущих невесток.

- Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор, - пошутил телеведущий.