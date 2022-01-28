В деле о деприватизации алтайского «Кучуксульфата» наметился новый поворот

Интерес прокуратуры возник к заводу лишь через 30 лет после приватизации. Автор фото: Виталий Барабаш

В Арбитражном суде Алтайского края 25 января состоялось очередное заседание по иску Генпрокуратуры к акционерам ОАО «Кучуксульфат» о деприватизации предприятия. На заседании ведомство попросило расширить круг ответчиков до 100% акционеров и наложить обеспечительные меры в виде запрета распоряжаться акциями. А ответчик представил новые доказательства прав на завод.

Приватизация

В основе иска Генпрокуратуры лежит заявление, что предприятие выбыло из федерального имущества якобы на незаконных основаниях. Напомним, в 90-е годы началась ваучерная приватизация. Грубо рассчитанную общую стоимость экономики страны поделили на число людей и вывели из этого стоимость ваучеров, которые раздали людям, чтобы те могли купить часть госпредприятия и получать прибыль. Первыми акционерами Кучукского сульфатного завода были его рабочие. Собственники, к которым предъявлены требования сегодня, начали приобретать акции в 1999 году, когда завод стоял на грани банкротства, работая всего несколько дней в неделю.

В Генпрокуратуре считают, что нарушение началось с момента принятия решения о преобразовании Кучукского сульфатного завода в акционерное общество, то есть с момента приватизации.

- Завод создан государством в 1960 году, относится к федеральной собственности и является добывающим предприятием, считают в Генпрокуратуре, в связи с чем распорядиться им, преобразовав в акционерное общество, возможно было исключительно по решению Правительства РФ. Акционирование предприятия осуществлялось комитетом по управлению госимуществом и Фондом имущества Алтайского края, - говорится в пояснении к иску.

При этом ведомство не оспаривает закон о приватизации, не предъявляет требований к первым акционерам.

Согласно позиции прокуратуры, завладение заводом произошло в результате «взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц» (хотя в отношении них нет ни одного уголовного дела).

На заседании присутствовал представитель первых акционеров завода, которые участвуют в качестве третьих лиц. Автор фото: Виталий Барабаш

- Мы представили нотариально заверенные показания бывших прокуроров края и района, бывшего председателя комитета госимущества края Сергея Потапова, которым подписаны все документы о приватизации Кучукского сульфатного завода, его заместителя. Прокуратура говорит, что полномочия на приватизацию не передавались краю, а эти люди говорят, что они держали в руках эти документы. Они проверяли весь процесс и не нашли никаких нарушений, - рассказал Гамаюнов, председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат», акционер и один из ответчиков по иску.

Прокуратура оказалась против приобщения этих материалов к делу. В итоге суд отложил решение этого вопроса до следующего судебного заседания. Документы имеют серьезное доказательственное значение, если их приобщат, то позиция Генпрокуратуры может пошатнуться.

Что касается приписывания «Кучуксульфата» к добывающей отрасли, то здесь позиция ответчиков также едина - исторический факт: предприятие создавалось Министерством химической промышленности СССР и долгие годы оставалось именно в его ведении.

- Завод никогда не относился к категории недропользователей. У нас добычи от силы 5%. Это все равно, что завод по производству газировки причислить к добывающим предприятиям, потому что он берет артезианскую воду. Мы всегда были и остаемся химическим предприятием, - говорит Василий Гамаюнов, председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Регрессные иски

На заседании присутствовал представитель первых акционеров завода, которые участвуют в качестве третьих лиц. Исход дела может коснуться до 4 тыс. человек - нынешних пенсионеров, наследников бывших работников завода, которые продавали свои акции. Если суд признает приватизацию незаконной, с каждого из них могут взыскать по 8 - 10 млн рублей в рамках регрессного иска.

- Мы просим отказать прокуратуре в иске в связи с пропуском срока давности, - заявила представитель.

Действительно, иск возник лишь в августе прошлого года, хотя с момента приватизации прошло около 30 лет. Акционеры полагают, что это продолжение целенаправленной атаки на их предприятие, которая длится уже несколько лет.

- С 2017 года у нас прошло 80 проверок, мы получили 300 запросов от контролирующих органов. Но у нас не было выявлено ни одного серьезного нарушения, мы не получили ни одного штрафа. И тут после странных публикаций в СМИ, где руководство обвиняют в нечестном ведении бизнеса, начинается внеплановая выездная прокурорская проверка, - говорит председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Сейчас завод, который считается образцовым в стране, в который сегодняшние акционеры вложили порядка 14 млрд рублей, фактически отстроили заново, переоснастили и создали вокруг него социальную инфраструктуру, - лакомый кусочек. Акционеры называют давление на предприятие частью «рейдерской атаки». По словам Гамаюнова, с ним несколько раз связывались лица, якобы действующие в интересах компании, известной в стране своими недружественными поглощениями, а от известных банкиров поступали предложения о покупке завода.

- Мне лично не раз намекали, что если я не продам завод, со мной или моей семьей может что-то случиться. Нами занимается не государство, а какие-то конкретные недобросовестные должностные лица, - говорит Василий Гамаюнов.

Одним из ответчиков выступает председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов. Автор фото: Виталий Барабаш

Заводской поселок

Судебное и административное давление уже обернулось для моногорода Степное Озеро свертыванием социальных программ, которые спонсировал завод. Хотя еще в прошлом году во время рабочей поездки глава думского комитета по обороне, герой России Владимир Шаманов назвал социальное развитие рабочего поселка образцовым в стране.

Сейчас в поселке нет средств на уборку улиц от снега, сокращено время работы уличного освещения. Единственную станцию очистки питьевой воды «Родник», которую построило и содержало предприятие, пришлось закрыть. Жители вынуждены пить воду из водопровода, которую едва ли можно назвать пригодной для употребления.

Работники предприятия и жители Благовещенского района, бюджет которого наполняет завод, проводят митинги.

- Обстановка тяжелая, люди обеспокоены, как пройдет суд, какое будет решение, как нам жить дальше. Негативное решение ударит по нам, мы боимся, что потеряется нынешняя зарплата. Это в среднем около 56 тысяч рублей. Молодые уедут отсюда, а нам, пенсионерам, как быть? - рассказала председатель профсоюза «Кучуксульфата» Ольга Андреас.

Уже состоялось шесть митингов, после каждого люди подписывают обращения в адрес Президента РФ, полпреда СФО и председателя Алтайского Заксобрания с просьбой вмешаться в ситуацию.