Алтайская сказка в Степном Озере

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Примером для подражания назвал глава думского Комитета по обороне, герой России Владимир Шаманов социальное развитие рабочего поселка Степное Озеро в Алтайском крае. Парламентарий, в прошлом сам руководивший целым регионом, во время недавней поездки по Алтаю высоко оценил эффективное взаимодействие руководства Благовещенского района и градообразующего предприятия «Кучуксульфат», единственного в стране производителя природного сульфата натрия. По сути, именно от успешной деятельности завода зависит благополучие местного населения. Как сообщил глава района Андрей Гинц, из 6,3 тысячи жителей Степного Озера 1,3 тысячи – работники «Кучуксульфата». Само предприятие Гинц назвал не только градообразующим, но и бюджетообразующим. По итогам прошлого года оно перечислило в бюджеты всех уровней около 1,6 миллиарда рублей. На долю компании в собственных доходах района приходится примерно 40%.

Престижная работа – высокая зарплата

«Сегодня работать на заводе престижно, здесь не только высокие зарплаты, но и внушительный соцпакет», - отметил Андрей Гинц. По его словам, «люди сюда стремятся устроиться, здесь много молодежи, средний возраст - чуть больше 40 лет».

Стоит сказать, что репутация предприятия как ответственного работодателя складывалась десятилетиями. Первый коллективный договор на заводе вступил в силу еще в 1962 году. В настоящее время он продлевается каждые три года и содержит 19 приложений, обеспечивающих социальную защиту сотрудникам. «Мы взяли практически все лучшее из советской истории и добавили лучшие практики сегодняшнего дня», - говорит председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов. Основополагающим элементом договора он называет «обеспечение справедливой заработной платы и ее ежегодную индексацию с учетом инфляционных процессов в экономике». За последние годы средняя зарплата на предприятии выросла с 17-18 тысяч рублей до более чем 53 тысяч рублей.

Большое внимание также уделяется вопросам поддержки пенсионеров и заботе о здоровье работников. В частности, им предоставляется медицинская помощь по полисам ДМС, а также реабилитационно-восстановительное лечение. Дети работников пользуются путевкам в лагеря отдыха и получают корпоративные подарки к праздникам.

Завод оказывает сотрудникам и адресную материальную помощь. Например, каждый молодожен получает 20 тысяч рублей. Такая же сумма перечисляется и родителям при появлении в семье новорожденного. С начала 2021 года совокупные расходы на эти цели уже превысили 380 тысяч рублей. А общий объем финансирования мер социальной поддержки коллектива «Кучуксульфата» в 2021 году составит 15 миллионов рублей. Часть средств будет направлена на обучение и повышение квалификации сотрудников – одно из основополагающих направлений коллективного договора.

Выгодные инвестиции в персонал

«Обучение персонала – это выгодные инвестиции в будущее любой компании, ведь самым ценным ее активом являются сотрудники», - уверен Василий Гамаюнов. Их ценность еще и в том, что в силу удаленности Степного Озера от крупных промышленных центров края предпочтение отдается именно местным жителям. На предприятии уже 20 лет действует программа подготовки персонала, как квалифицированных кадров, так и специалистов. Исходя из потребностей на ближайшие годы, проводится конкурсный отбор среди выпускников близлежащих школ.

С ними заключается ученический договор, которым в том числе гарантируется стипендия в зависимости от успеваемости студента. Причем она выше академической почти вдвое. Ребята в основном проходят обучение в ВУЗах Сибирского региона. Летом они проходят производственную практику в «Кучуксульфате», получая зарплаты лишь на 15% ниже средней по предприятию. Уже дипломированными специалистами возвращаются на комбинат, где им гарантированы «подъемные» - 50 тысяч рублей работникам без семьи и 100 тысяч рублей семейным. За весь период действия программы обучились почти сто человек, из них 18 занимают сегодня руководящие должности, в том числе генеральный и технический директоры. В настоящий момент учатся шесть степноозерцев.

Председатель совета директоров компании утверждает, что «об эффективности программы может говорить тот факт, что сегодня мы не испытываем кадрового "голода"». Кроме того, работники «Кучуксульфата», и не только инженерно-технический персонал, ежегодно повышают свой квалификационный уровень. Так, за шесть месяцев 2021 года курсы прошли почти 500 человек, а затраты на эти цели составили свыше миллиона рублей.

Забота и развитие

Пожалуй, самая большая статья социальных расходов предприятия – развитие инфраструктуры Степного Озера и забота о местном населении, которое так или иначе связано с «Кучуксульфатом». Завод также оказывает значительную помощь Благовещенскому району. Финансирование корпоративных программ и социальных проектов осуществляется через три благотворительных фонда – районный «Развитие», заводской «Забота» и поселковый. С 2008 года в каждый из них компания ежемесячно отчисляет сотни тысяч рублей, что за год составляет около 12 миллионов рублей.

Благодаря «Кучуксульфату» удалось буквально преобразить инфраструктуру Степного Озера – и это дополнительные затраты компании. Так, завод направил 20 миллионов рублей на ремонт родильного и хирургического отделений местной больницы. Более 90 миллионов рублей выделил на строительство и организацию деятельности рекреационно-туристического комплекса на берегу озера Кучукское. В летний период ежедневно на территории пансионата оздоравливаются сто человек. Завод перечисляет средства на закупку лекарств и оплату лечения местным жителям – в 2020 году 2,1 миллиона рублей, в 2021-м – около 1,5 миллиона рублей.

В сфере внимания «Кучуксульфата» также реконструкция местного бассейна и стадиона, ремонты школьных и детсадовских помещений, выплаты на организацию горячего питания в учебных учреждениях, оборудование детских площадок, спортивных объектов и благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Например, на строительство парковой зоны в Степном Озере было выделено почти 12 миллионов рублей. Порядка 30 миллионов рублей составила стоимость возведения первого в поселке православного храма.

Неудивительно, что Владимир Шаманов остался доволен посещением рабочего поселка. По его словам, жизнь здесь «выше среднего уровня», если сравнивать с некоторыми другими населенными пунктами края. Особенно депутата, который сам родом из Алтайского края и знает местные проблемы, порадовало «оптимистическое» настроение степноозерцев, довольных позитивными изменениями.