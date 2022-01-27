NeoCoV: зараза в Африке зреет одна за другой. Как и пророчила баба Ванга

Африканский континент становится рассадником опасной инфекции. Фото: Shutterstock

Китайские ученые, большой группой которых руководил Хуан Ян (Huan Yan) из Университета Уханя (Wuhan University) - города, откуда, как принято считать, распространилась по всему миру пандемия COVID-19 и коронавирус SARS-CoV-2, ее вызывающий, обнаружили его близкого родственника – коронавирус NeoCoV. По словам первооткрывателей, которые сообщили о новой заразе в научной статье, оперативно опубликованной на портале BioRxiv, этот самый NeoCoV еще и родственник коронавирусу MERS-CoV – возбудителю так называемого ближневосточного респираторного синдрома (Middle East respiratory syndrome - MERS). Или ближневосточной лихорадки – инфекционного заболевания, от которого во время эпидемии 2012-2014 годов умирал каждый третий заболевший. А в некоторых странах – и каждый второй.

Китайцы предупредили: NeoCoV пока обнаружен в организме летучих мышей, обитающих в ЮАР, и людям он не передается. Но слегка мутировав, вирус может стать очень опасным. Поскольку его спайк-белки обладает способностью цепляться к ACE2-рецепторам, имеющимся в человеческих клетках. Иными словами, потенциальная перспектива проникнуть в организм людей и передаваться от одного человека к другому у NeoCoV имеется.

Новый коронавирус пока заражает лишь летучих мышей, но, мутировав, может перекинуться и на людей. Фото: Shutterstock

Российские медики, которые в курсе «китайских открытий», успокаивают: вероятность того, что «гадкий родственник» распространится в человеческой популяции и вызовет новую волну пандемии, незначительна.

- Это не такое простое дело, чтобы произошла мутация и сразу началась пандемия, - подчеркивает, к примеру, Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог центра имени Гамалеи, специалисты которого создали Спутник-V - первую в мире вакцину от COVID-19.

- Преодоление вирусом межвидового барьера не столь уж частое явление, - уверяют инфекционисты. И полагают, что далеко идущие прогнозы – как мрачные, так и радужные – делать рано. Ведь об этом NeoCoV мало, что известно. И большой вопрос – в самом ли деле он так похож на SARS-CoV-2 и MERS-CoV. Проверить надо.

Не паниковать призывает и Генадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН.

И все же как-то тревожно. Ведь по одной из самых популярных гипотез, нынешняя пандемия началась с летучих мышей – с вируса, который мутировав, вызрел в их организме и начал заражать людей.

Да и пророчество бабы Ванги вспоминается - о том, что «новое вирусное заболевание» придет из Африки и унесет сто миллионов жизней. Вот Омикрон-штамм – вирус «повышенной заразности» оттуда пришел. Укладывает миллионы людей на больничные койки. А теперь еще и NeoCoV может объявиться. Пойду ревакцинируюсь.