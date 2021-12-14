Омикрон-штамм: «Ошибочное» пророчество бабы Ванги, похоже, начало сбываться

Уж четверть века Ванги нет с нами, а пророчества ее живут. И время от времени сбываются. Фото: Евгения ГУСЕВА

Подарок из Африки

Из свидетельств Бойки Цветковой и Витки Петровской – женщин, которые записывали за Вангелией Гуштеровой - «бабой Вангой», известно: в ее словах, произнесенных в 70-х годах прошлого века, содержались намеки на большую беду - глобальную эпидемию «нового вирусного заболевания», которое начнется в конце первого десятилетия нынешнего века. И беда пришла - в виде Covid-19. Тут и сомневаться не о чем. Другого такого «нового вирусного заболевания» мирового масштаба нет.

Баба Ванга предрекала и то, что будет создана вакцина против новоявленной заразы – мол, и года не пройдет. И не прошло. Первая вакцина – Спутник V -была зарегистрирована уже в августе 2020 года. Спасибо Центру имени Гамалеи. Ну, и Ванге, которая с того света подбодрила наших ученых.

Однако прорицательница говорила, что та самая эпидемия начнется в Африке. А зараза, как принято считать, пришла из Китая.

Ошиблась бабушка? Так полагали чуть ли не все, включая меня. Полагали до тех пор, пока не стало известно о явлении миру нового штамма коронавируса – «омикрон». Как раз из Африки он и стал распространяться – из Южной Африки. Штамм этот куда более «злобный», чем предыдущие.

Страшно подумать, но вдруг именно «африканский омикрон» Ванга имела в виду, предрекая, что инфекция, стремительно охватившая все континенты, унесет около 100 миллионов жизней. Кстати, и над этим пророчеством скептики потешались, записывая его в ошибки бабы Ванги. Мол, погорячилась.

На середину декабря 2021 года во всем мире умерли чуть более 5 миллионов заболевших – в 20 раз меньше предсказанного. Но кто знает, насколько, в итоге, опасным окажется этот «омикрон». Или какая-нибудь его мутация. Словом, лучше бы Ванга и в самом деле тут ошиблась. А права оказалась в другом, говоря о том, что «Россия справится». С Covid-19, надо полагать.

У нас опять впереди страшный день «пяти двоек». И шести тоже. И даже семи

Год назад некто Сергей Косторный - журналист, назвавший себя близким знакомым бабы Вагнги, обнародовал ее «секретное» пророчество, якобы сделанное в 80-е годы прошлого века. Чуть ли не сам его слышал.

Суть пророчества в том, что грядет страшный день «пяти двоек», в который случится нечто кошмарное в глобальном масштабе. Что именно, неизвестно. Но мало не покажется.

О судьбоносных «пяти двойках» знакомый Ванги рассказал в эфире Первого канала в 2020 году. Мистически настроенная общественность, мягко говоря, насторожилась, ожидая 22 декабря 2020 года – 22.12.2020. Но ничего ужасного не произошло. Равно, как и в нынешнем году - в день 22.02.2021. Пронесло? Пока нет. Ведь в декабре нынешнего года опять сойдутся «пять двоек» – в день 22.12.2021. Так что расслабляться рано. Кто знает, какие именно «двойки» были у бабы Ванги на уме.

Второй год ждем "страшного дня": авось и 22.12.2021 пронесет.

Кстати, и наступающий новый 2022 год подержит нас в напряжении – в смысле «двоек». По пять штук будет в каждом его месяце, кроме тех, когда соберутся аж шесть штук – 22.02.2022 и 22.12.2022. А в далеком будущем и семи «двоек» не миновать – 22.02.2222 и 22.12.2222. У наших потомков будут поводы вспомнить бабу Вангу.

Что было припасено у Ванги на новый год

Болгарские СМИ где-то раздобыли и опубликовали предсказания своей провидицы, утверждая, что они относятся к 2022 году.

Глобальные пророчества:

Covid-19 никуда не денется, но люди смирятся с существованием смертельной инфекции.

Мировой войны не будет. Так что из возможных глобальных страшилок, связанных с "днем пяти двоек", эту угрозу можно исключить.

Одни люди обеднеют, а другие, наоборот, станут сказочно богаты – богаты без денег. Эксперты полагают, что, предрекая такое, Ванга предвидела распространение криптовалюты и электронных денег, которые позволят отказаться от наличных.

Предсказания Ванги на 2022 год обнародовали болгарские СМИ, заставив вспомнить, что они вообще существуют - эти СМИ.

Остальные пророчества касаются России:

Отношения с США усложнятся – вплоть до полного разрыва. Восстановятся уже после 2022 года. Отношения с Китаем, наоборот, будут процветать.

Болгарские СМИ сообщают, что на 2022 год Ванга предрекла начало распада России. А про Москву сказала, будто бы она перестанет бать столицей. Похоже на выдумку злопыхателей. Ведь как известно, в 1979 году советский писатель Валентин Сидоров записал за провидицей куда более оптимистические слова на наш счет:

«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Ей силу Бог дал».

Бывало, что Ванга ошибалась, но взаимоисключающих прогнозов не делала.

Последнее предсказание

Последнее предсказание провидица сделала сама себе. К сожалению, оно не сбылось. В начале 1996 года врачи поставили Ванге диагноз - «рак левой груди». Предложили операцию. Но бабушка отказалась. Врачи тогда сказали, что без операции она проживет максимум полгода. Ванга возразила: «Нет, я проживу еще три года». Но умерла в августе 1996 года. Как и напророчили медики.

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КСТАТИ

13 декабря 2021 года в Великобритании скончался первый больной, зараженный штаммом «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост госпитализаций и смертей из-за мутировавшего вируса.