В ФРГ из премьер-министра сделали свадебного генерала

Свадьба, во время которой в брак вступили Ворон и Сорока, прошла в столице Саксонии, Дрездене, а среди приглашенных гостей был и премьер-министр федеральной земли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В традициях многих народов есть обряды символического прощания с зимой и встречи обновленной природы, например, у восточных славян это Масленица, маркирующая границу зимы и весны, а вот у лужицких сербов, проживающих на территории Германии, это «птичья свадьба».

Когда-то лужицкие сербы входили в состав племенного союза славян, которые заселяли едва ли не треть современной Германии. На сегодняшний день лужичан насчитывается всего около 60 тысяч человек, а живут они на территории Лужицы – относительно небольшой историко-географической области, расположенной на территориях современных федеральных земель Саксония и Бранденбург.

По оценкам специалистов, лужицкие сербы представляют собой самый малочисленный славянский народ. Причина кроется в истории – вначале земли сербов подвергались набегам поляков, чехов и германцев, а позже оказывались под власть то одного, то другого монарха. Лужичане неоднократно поднимали восстания, которые всегда подавлялись с примерной жестокостью – людей истребляли, а их села и городища подвергали разрушению.

Тем не менее, оставшиеся продолжали чтить свои традиции. Вот и в этом году, 25 ян

По оценкам специалистов, лужицкие сербы представляют собой самый малочисленный славянский народ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

варя, согласно укоренившемуся издревле порядку, прошла очередная «птичья свадьба» – по поверьям лужицких сербов, именно в этот день птицы находят себе пару и начинают вить гнезда. Для них во дворе выставлялись тарелки с угощением, а позже дети находили там «принесенные птицами» сладости в знак благодарности.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свадьба, во время которой в брак вступили Ворон и Сорока, прошла в столице Саксонии, Дрездене, а самым именитым, так сказать, свадебным генералом, среди приглашенных гостей стал премьер-министр федеральной земли Михаэль Кречмер, передает DW.

Кстати, в следующем месяце во всем мире ожидают свадебного ажиотажа – всему виной две красивые даты: 02.02.2022 и 22.02.2022.