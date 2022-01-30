Последняя воля Леонида Куравлева: о чем просил близких слабеющий артист

Леонид Куравлев, по словам близких, уже давно не испытывал радости жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть Леонида Куравлева стала ударом для его родных, друзей и поклонников. Но скорый уход, к сожалению, был предсказуем: 10 дней назад артиста выписали из Коммунарки, где спасали от воспаления лёгких. Не домой, а в хоспис: помочь знаменитости врачи оказались не в силах. Неврологи диагностировали у Куравлева тяжелое поражение мозга и присвоили паллиативный статус, который означает невозможность исцеления - только уход до последних дней.

Сам Леонид Куравлев, по словам близких, уже давно не испытывал радости жизни - с тех пор, как в 2012 году умерла его любимая жена Нина Васильевна. Они прожили вместе более полувека и считались одной из самых крепких пар в отечественном кинематографе: Леонид Куравлев, в отличие от большинства коллег по цеху, никогда не был замечен в романах на стороне.

- Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв в верности перед долгой разлукой, - признавался актер в редком интервью для документального фильма. - Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще.

Когда в 73 года Нина Куравлева внезапно скончалась от остановки сердца, артист обвинил в трагедии врачей.

- У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции, - вспоминал Куравлев в том же фильме. - Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло.

Леонид Куравлев с женой и детьми. Фото: кадр из док. фильма «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!»

Став вдовцом в 75 лет, Леонид Куравлев замкнулся в себе, практически не выходил из дома и не отвечал на звонки коллег. Звезда кинохитов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» добровольно выбрал участь затворника до конца своих дней.

- Когда умерла его обожаемая супруга, он сильно сдал, она для него была всем, и свою потерю он переживал крайне тяжело, - рассказывала соседка артиста Елена Бабушкина.

После смерти жены Леонид Куравлев озвучил родным лишь единственное желание: быть упокоенным в одной могиле с любимой женщиной. Более того, безутешный артист подготовился к своей кончине, выбив на надгробии Нины Васильевны и своё имя с отсутствующей датой смерти. Теперь актер, как и завещал, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Позаботиться о последней воле отца должны его дети: дочь Екатерина и сын Василий. Кроме того, у звезды экрана остались трое внуков, старшему из которых уже 19.

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