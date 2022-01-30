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Звезды30 января 2022 11:38

Последняя воля Леонида Куравлева: о чем просил близких слабеющий артист

Леонид Куравлев выбрал себе могилу ещё 10 лет назад
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Леонид Куравлев, по словам близких, уже давно не испытывал радости жизни

Леонид Куравлев, по словам близких, уже давно не испытывал радости жизни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть Леонида Куравлева стала ударом для его родных, друзей и поклонников. Но скорый уход, к сожалению, был предсказуем: 10 дней назад артиста выписали из Коммунарки, где спасали от воспаления лёгких. Не домой, а в хоспис: помочь знаменитости врачи оказались не в силах. Неврологи диагностировали у Куравлева тяжелое поражение мозга и присвоили паллиативный статус, который означает невозможность исцеления - только уход до последних дней.

Сам Леонид Куравлев, по словам близких, уже давно не испытывал радости жизни - с тех пор, как в 2012 году умерла его любимая жена Нина Васильевна. Они прожили вместе более полувека и считались одной из самых крепких пар в отечественном кинематографе: Леонид Куравлев, в отличие от большинства коллег по цеху, никогда не был замечен в романах на стороне.

- Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв в верности перед долгой разлукой, - признавался актер в редком интервью для документального фильма. - Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще.

Когда в 73 года Нина Куравлева внезапно скончалась от остановки сердца, артист обвинил в трагедии врачей.

- У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции, - вспоминал Куравлев в том же фильме. - Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло.

Леонид Куравлев с женой и детьми. Фото: кадр из док. фильма «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!»

Леонид Куравлев с женой и детьми. Фото: кадр из док. фильма «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!»

Став вдовцом в 75 лет, Леонид Куравлев замкнулся в себе, практически не выходил из дома и не отвечал на звонки коллег. Звезда кинохитов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» добровольно выбрал участь затворника до конца своих дней.

- Когда умерла его обожаемая супруга, он сильно сдал, она для него была всем, и свою потерю он переживал крайне тяжело, - рассказывала соседка артиста Елена Бабушкина.

После смерти жены Леонид Куравлев озвучил родным лишь единственное желание: быть упокоенным в одной могиле с любимой женщиной. Более того, безутешный артист подготовился к своей кончине, выбив на надгробии Нины Васильевны и своё имя с отсутствующей датой смерти. Теперь актер, как и завещал, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Позаботиться о последней воле отца должны его дети: дочь Екатерина и сын Василий. Кроме того, у звезды экрана остались трое внуков, старшему из которых уже 19.

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