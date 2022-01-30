Прощай, Афоня! Умер Леонид Куравлев

Однако никакие уловки и отказы от тиражируемых ролей не помогли разрушить амплуа народного героя. Самым обаятельным и узнаваемым из них был без сомнения сантехник и алкоголик Афоня. Фото: кадр из фильма

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер. Последние дни своей жизни актер провел в хосписе, куда был переведен из больницы №40 в Коммунарке. В больницу актер попал 5 января с подозрениями на ковид. Там у него обнаружилась вирусная пневмония и еще куча серьезных болезней, которые встречаются у людей его возраста. До больницы он находился в частном московском пансионате для пожилых людей, куда еще летом его определил сын. На то были объективные причины: находясь дома Леонид Вячеславович не вставал с постели, отказывался от еды и совсем обессилил. Ему нужна была серьезная психологическая помощь. Сотрудники пансионата высказали предположение, что актер довел себя до плачевного состояния переживаниями об умершей жене. Как будто бы он стремился скорее с ней встретиться в мире ином...

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Нам же очень жаль расставаться с любимым, прекрасным артистом.

«Я сыграл Афоню и еще 250 ролей, среди которых есть шедевры. А вам дался только этот Афоня!» - не без досады говорил Куравлев, когда его выводили на разговор о самом известном его киногерое. Он себя считал серьезным, шукшинским актером. «Василий Макарович приглашал меня во все свои фильмы. А вы все Афоня да Афоня...», - отчитывал нашего брата Куравлев.

Это правда. Своей лучшей и любимой работой Куравлев называл роль Паши Колокольникова из «Живет такой парень».

Своей лучшей и любимой работой Куравлев называл роль Паши Колокольникова из «Живет такой парень». Фото: кадр из фильма

Они начали сотрудничать с Шукшиным на дипломном фильме «Из Лебяжьего сообщают», когда оба заканчивали ВГИК в 1960-м году. Куравлев – актерскую мастерскую, Шукшин – режиссерскую. После защиты диплома Василий Макарович уехал на Алтай и там написал сценарий, где главный герой - шофер грузовика Паша Колокольников. Шукшин писал эту роль специально на Куравлева. И тот, сыграв простоватого, доброго парня с распахнутой душой, сразу стал настоящей звездой советского экрана.

Тем не менее своим кинематографическим отцом Леонид Вячеславович называл не Шукшина, а Михаила Швейцера, который взял его в свой фильм о революционном прошлом «Мичман Панин» на роль кочегара Петра Камушкина. Это были первые съемки Куравлева в полнометражном художественном фильме. Потом Куравлев снялся ещё в шести картинах Швейцера. Но ещё раньше, ещё до «Мичмана Панина» и до шукшинского «Из Лебяжьего сообщают», состоялся его дебют в кино. Впервые его пригласил на съемочную площадку однокурсник Шукшина, тогда еще неизвестный, а потом не менее великий и знаменитый режиссер Андрей Тарковский. Он снимал с Куравлевым свою курсовую работу «Сегодня увольнения не будет...». Куравлев сыграл там солдата-сапёра, который вместе с товарищами обезвреживал мины, оставленные фашистами.

Шура Балаганов в фильме «Золотой телёнок» Фото: кадр из фильма

Вот так: Тарковский, Шукшин, Швейцер, а потом Данелия, Гайдай, Лиознова, Митта, Говорухин, Панфилов, Кулиджанов, Шахназаров… Леонид Вячеславович работал с великими советскими/российскими режиссерами.

Но Шукшина в его биографии стоит отдельно. Леонид Куравлев настоящий шукшинский актер, хотя сыграл лишь в трех его фильмах («Из Лебяжьего сообщают», «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат»). И мог бы сниматься и дальше: Василий Макарович приглашал его во все (!) свои фильмы. В «Странных людях» - на роль Чудика (сыграл Сергей Никоненко), в «Калине красной» - на роль официанта (сыграл Лев Дуров). В «Печках-лавочках» Куравлев должен был играть главную роль, которую в итоге сыграл сам Шукшин, потому что Куравлёв отказался: он хотел разрушить прилипшее намертво амплуа простого, доброго парня. Тем более, что в тот момент его пригласила режиссер Татьяна Лиознова сниматься в телевизионной картине «Семнадцать мгновений весны» в роли сотрудника гестапо Айсмана. Но и Айсмана в его исполнении получался хорошим. Слишком добрые у Куравлева глаза даже в таком кино, где враг показан умным и сильным. Поэтому пришлось делать его Айсмана одноглазым - для придания образу жесткости.

С Шукшиным Куравлев шел и дальше по жизни в своих воспоминаниях, своей признательности ему. Долгожданного сына, который родился, когда Куравлеву было за сорок, он назвал Василием.

Однако никакие уловки и отказы от тиражируемых ролей не помогли разрушить амплуа народного героя. Самым обаятельным и узнаваемым из них был без сомнения сантехник и алкоголик ( ну а как иначе?) Афоня.

Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Фото: кадр из фильма

Когда режиссер Георгий Данелия задумал снимать лирическую комедию по сценарию Александра Бородянского, он сразу знал, кого пригласит на главную роль. Только Куравлева, хотя и проводил пробы с другими артистами, прикидывая, как изменится картина, если персонаж будет другим. Ему понравилась проба Владимира Высоцкого: пьяный сантехник должен был играть на гитаре. Он пробовал Николая Караченцова. Но в итоге пошел по своему первоначальному замыслу. Куравлёв был его козырной картой...

На момент съемок Куравлев был давно уже всесоюзной звездой. Как рассказывал мне Александр Бородянский, который много поездили с Куравлевым по стране, представляя картину, всюду их встречали толпы поклонниц, которые «были готовы на все, лишь бы завладеть сердцем Лёни Куравлева». Но несмотря на свою мегапопулярность, Леонид Вячеславович своей славой никогда не пользовался. Он как будто бы её не замечал, был к ней равнодушен.

Что же касается внимания поклонниц, как сказал Бородянский: «Многих актеров популярность делает бабниками, а Лёня никогда об этом и не помышлял». Он был верен своей жене Нине, которую обожал и с которой прожил 52 года.

Это была школьная любовь. Они познакомились на катке, когда Куравлеву было шестнадцать лет, Нина – на три года младше. Он влюбился сразу, ловил ее взгляды, улыбку. Она поначалу не оценила простоватого старшеклассника. Но потом он добился ее внимания. Долго встречались, ходили в кино, на каток. Поженились только в 1960-м году, когда Куравлёв закончил ВГИК. Ему было уже 24 года. Друзья Леонида Вячеславовича говорят, что жена была для него всем: другом, мамой, опорой, поддержкой... Её мнение было самым важным. При том, что Нина Васильевна была дамой со строгими взглядами. Она работала учительницей английского языка в школе.

Айсман из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Пока была жива Нина Васильевна, они вместе ходили на разные мероприятия. Её смерть в 2012 году стала для него настоящей трагедией. Он замкнулся, даже перестал приходить на встречи «гайдаевской семьи» - артистов, которые снимались в фильмах Леонида Гайдая. Сын Куравлева Василий подтвердил: «После ухода мамы отец изменился, это сказалось на его образе жизни».

«Жизнь без Нины пустая, бессмысленная», - говорил Куравлев. И это при наличии сына, дочери и трёх внуков?.. Появились депрессивные мысли, которые, весьма вероятно, были и раньше. При его природной органике и таланте, Леонид Вячеславович, представьте себе, любил сосредоточиться на своих недостатках, неудачах, каких-то ошибках в жизни и в работе. Рассказывал, как со второго курса ВГИКа его исключали за профнепригодность. Потом правда восстановили. Говорил о себе так: «Я снимаюсь неприлично много, при этом у меня ничтожно мало удач… Надоело выступать в роли простака... Про меня всегда думали, что я из провинции (артист родился в Москве. - Ред.). Я вроде бы этакий Иванушка-дурачок. Это идет от ролей Паши Колокольникова, Шуры Балаганова…». Пессимистический взгляд на жизнь проскальзывал в редких интервью, которые удавалось из него вытянуть. Он был закрыт. Смерть жены, вероятно, только усилила его внутреннее недовольство и переживания, о которых знали лишь близкие. Чем занимался в последние годы?

Копчёный из фильма «Место встречи изменить нельзя» Фото: кадр из фильма

Писал рассказы. Много читал. Это было любимым занятием, называл себя книгочеем. Несколько лет назад вел на телевидении передачу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым».

И еще часто ездит на могилу жены. На её надгробии заранее выбил своё имя с открытой датой. Никто же не знает, когда будет тот самый последний титр...