Умер Леонид Куравлев

Леонид Куравлев Фото: Евгения ГУСЕВА

На 86-м году жизни умер советский и российский актер Леонид Куравлев. Об сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

- Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном, — цитирует сообщение ТАСС.

Дата и время прощания с артистом пока неизвестны.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал в 1958 году, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…».

Жителям постсоветского пространства Куравлев запомнился главной ролью в фильме «Афоня» 1975 года, а также ролями в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и «Золотой теленок» 1968 года.

Напомним, Куравлев попал в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию 5 января 2022 года. Там у него обнаружилась вирусная пневмония и еще куча серьезных болезней, которые встречаются у людей его возраста. До больницы он находился в частном московском пансионате для пожилых людей, куда еще летом его определил сын. Сотрудники пансионата высказали предположение, что актер довел себя до плачевного состояния переживаниями об умершей жене.