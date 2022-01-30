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Звезды30 января 2022 9:19

Умер Леонид Куравлев

Умер Леонид Куравлев, советский и российский актер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (93)Комментарии (93)(93)
Леонид Куравлев

Леонид Куравлев

Фото: Евгения ГУСЕВА

На 86-м году жизни умер советский и российский актер Леонид Куравлев. Об сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

- Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном, — цитирует сообщение ТАСС.

Дата и время прощания с артистом пока неизвестны.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал в 1958 году, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…».

Жителям постсоветского пространства Куравлев запомнился главной ролью в фильме «Афоня» 1975 года, а также ролями в кинолентах «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года и «Золотой теленок» 1968 года.

Напомним, Куравлев попал в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию 5 января 2022 года. Там у него обнаружилась вирусная пневмония и еще куча серьезных болезней, которые встречаются у людей его возраста. До больницы он находился в частном московском пансионате для пожилых людей, куда еще летом его определил сын. Сотрудники пансионата высказали предположение, что актер довел себя до плачевного состояния переживаниями об умершей жене.