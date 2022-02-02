Глава Роспотребнадзора рассказала, дети какого возраста чаще всего болеют ковидом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен во всех регионах. По статистике меньше всего болеют пожилые. А вот по детям «омикрон» бьет сильнее, чем по остальным возрастным группам. Об этом сообщили чиновники во время еженедельного совещания в правительстве.

- Врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках и помогают пациентам, проходящим лечение на дому, - заявил премьер Михаил Мишустин.

- За прошедшую неделю общее количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом, включая выходы на дом, КТ, лабораторные исследования, прием у врачей, составило около 800 тысяч. Это беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы, исторический максимум, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Тем не менее, по его словам, динамика снижается. Это может говорить о выходе эпидемии на плато. Еще одна хорошая новость - многие пациенты переносят заболевание в легкой или даже бессимптомной форме.

- На больничные койки попадают лишь 8% от общего числа активных случаев, это меньше, чем было в четвертую, осеннюю волну. Количество пациентов в тяжелом состоянии снизилось до 11% от числа госпитализированных. Снижается доля пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, - пояснил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что по всей стране работает круглосуточная горячая линия 122, где можно получить, в том числе дистанционные консультации, вызвать врача на дома или уточнить, куда обратиться за медицинской помощью.

- Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Наименьшими темпами - в возрастной группе 65 лет и старше. И максимальная заболеваемость - среди подростков 15 - 17 лет. Именно здесь, в этой возрастной группе, требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания, - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в целом по стране люди в основном болеют в легкой и средней формах. Тем не менее в ведомстве призывают не расслабляться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. Коронавирус продолжает активно мутировать и рождать новые штаммы и их подвиды.