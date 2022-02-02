Анна Попова заявила, что в России не планируется вводить локдаун из-за коронавируса

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России не планируется вводить ни локдаун, ни карантин из-за коронавируса, так как имеются отработанные и понятные антиковидные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", - уточнила Попова, при этом не исключив, что заболеваемость будет расти.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что страна имеет отработанные противоэпидемические меры и эффективные средства диагностики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анна Попова сообщила, что почти 70% заразившихся штаммом "омикрон" не были привиты от коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце января рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России не изменился и по-прежнему находится на отметке 64,4%.