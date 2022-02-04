Выжившему террористу дали пожизненный срок за взрывы в вагонах метро

По данным обвинения, Нуров при подготовке теракта выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, позволили суду вынести приговор Магомеду Нурову, который участвовал в организации терактов на станциях столичной подземки в 2010 году. Тогда на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" погиб 41 человек и около 90 были ранены.

Нуров в суде признал свою вину, но несмотря на это получил максимальный срок - пожизненный.

Расследуя террористические акты совершенные 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" следователи установили причастность к ним участников банды "Новокостекский джамаат", входившей в состав запрещенного в России преступного сообщества "Имарат Кавказ".

Все участники банды и подозреваемые в подрывах в метро были уничтожены в 2010-2013 годах по время контртеррористических операций на Кавказе. На след Магомеда Нурова следствие вышло в 2019 году. Стало известно, что он добровольно вступил в банду, принес присягу и выполнял роль связного и водителя для осуществления перевозок участников банды, а после совершения террористических актов принял меры к сокрытию их исполнителей.

"Исполняя приказ руководителей джамаата, по материалам правоохранителей, он в марте 2010 года после совершенного в столичном метро теракта перевез в лес боевика Гусена Магомедова, сопровождавшего смертниц, которые устроили самоподрывы в метро", - говорится в материалах суда.

Теперь суд может удовлетворить иск Московского метрополитена на 17 миллионов рублей, как компенсацию за ремонт станций и покореженные вагоны и иски двух потерпевших на 5 и 2 миллиона рублей. Они будут рассмотрены в гражданском судопроизводстве.