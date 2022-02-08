Дмитрий Дибров: Не нужно, чтобы Пушкина все любили

Телеведущий Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

185 лет назад, 10 февраля 1937-го, два дня спустя после роковой дуэли с Дантесом на Черной речке ушел из жизни Александр Пушкин

«КП» обратилась с вопросом к известному любителю русской словесности, популярному телеведущему Дмитрию Диброву с вопросом о том, что и как освещает «солнце русской поэзии» в современной жизни:

- Пушкин остается «поэтом номер один» в нашей стране?

- Нету ничего, что с ним бы сравнилось, из того, что написано по-русски. Особенно «Евгений Онегин». Чтобы понять, как надо шутить по-русски — рекомендую перечитывать именно его.

- Шутить по-русски - это о Пушкине?

- Цените онегинскую строфу. Самое интересное — последние строки: «Блажен кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна бокала полного вина, Как не дочел ее романа, И вдруг умел расстаться с ним, Как я с Онегиным моим». Они полностью переворачивают с ног на голову то, что говорилось в предыдущем.

- Юмор — в парадоксальности?

- Это парадоксальное чувство юмора. Самое его наличие роднит «Евгения Онегина» с лучшими образцами мировой прозы ХХ века. Именно благодаря везде рассыпанному юмору —это может напоминать Курта Воннегута, Джозефа Хеллера. Это напоминает нам и Достоевского — с его фантастическим юмором.

- Живущие в Сети от Пушкина далеки?

- Да, мы живем во время интернета. Если вы меня спросите, в чем отличие сегодняшней стадии развития цивилизации, я отвечу: все как при Шекспире. Шекспир так же актуален, как и тогда, когда был написан «Макбет» или «Ромео и Джульетта».

- А в чем отличие?

- Интернет меняет цивилизацию. Это не верхоглядство. Вы же согласны с тем, что книгопечатный станок перевернул цивилизацию? Книгопечатание - невероятный цивилизационный сдвиг. Кто-то скажет, что изобретение Гуттенберга — это всего лишь множитель. А интернет настолько же влиятельнее по отношению к книгопечатанию, насколько оно стало более влиятельным, чем передачи знаний через рукописи.

- Интернет-серферы не читают «Евгения Онегина»?

- Мы уже никогда не встретимся с теми, кто не желает читать Пушкина. Мы пойдем своим путем, а они продолжат сидеть в своем инстаграмме и будут звездами своих соцсетей. А те, кто ценят Пушкина - это заслуга их родителей, - они пойдут своим путем. Мы уже не живем в одних подъездах и в одних домах, где профессорский сын с сыном из неблагополучной семьи столкнуться мог в арке. И второй требовал, чтобы профессорский сын прыгал, чтобы проверить, не звенит ли у него мелочь в кармане.

- Пушкин не всенародно любим?

- Не нужно, чтобы Пушкина все любили. Пусть все занимаются своим образованием. Они же смотрят дурацкие сериалы.

Ну вот почему не любят Достоевского?

- Почему?

- Я был недавно на программе Малахова, и там какой-то молодой человек спросил: а зачем мне ваш Достоевский? Это же история про давно умерших людей в давно умершее время. Я с сожалением на него посмотрел. Когда прихватит его за сердце - он найдет ответы на вопросы свои в «Идиоте» Достоевского. А потом откроет «Записки из подполья» и прочтет их как внутренний монолог жизненного крушения. Но пока ему 16 - и жизнь прекрасна.

- Вы Пушкина девушкам вряд ли читали?

- Да вы с ума сошли! «В нескромный час, Меж вечера и света, Без матери, одна, полуодета, Зачем его должна ты принимать?»

Надо Пушкина просто знать. Пушкин в школьной программе — это просвещение, попытка хоть как-то дотянуть до общего уровня тех, кто в этом не нуждается.

- Вы нуждались в Пушкине всегда?

- Вы спрашиваете сына декана филологического факультета Ростовского госуниверситета. Ну и как вы думаете?