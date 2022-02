Свидание с Оумуамуа: ученые хотят догнать «посланника», залетевшего в Солнечную систему

Ученые хотят догнать «посланника», залетевшего в Солнечную систему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От нас не уйдешь

Рано сожалеть об упущенной возможности и горевать о том, что мы уже никогда не узнаем, чем же был таинственный объект, залетевший в Солнечную систему из какой-то другой звездной системы. Его можно догнать и сфотографировать с близкого расстояния. Соответствующий проект - Project Lyra – разработали британские и американские ученые из некоммерческой исследовательской организации Initiative for Interstellar Studies (i4is). Согласно их баллистическим расчетам, зонд, пущенный вдогонку в 2028 году, достигнет цели через 26 лет. Нескоро. Но стоит подождать. Ведь на кону, что называется, ответ на вопрос: «Одиноки ли мы во Вселенной?». В любом случае переданные на Землю снимки продемонстрируют, кто прав в споре, который не утихает уже несколько лет. Ученые, считающие объект межзвездным астероидом? Или их коллеги, уверяющие, что он инопланетный космический корабль?

С идеями авторов проекта «Лира» можно ознакомиться на сайте препринтов arXiv. Коротко с ними знакомит портал Live Science.

Странности «пришельца»

Напомню. «Космическая одиссея» началась 19 октября 2017. Объект, который с огромной скоростью – примерно в 100 тысяч километров в час – двигался по направлению к Солнцу, первыми заметили астрономы из Гавайского университета. Вместе с коллегами из разных стран они вскоре определили: траектория «залетного гостя» гиперболическая. Что свидетельствовало о том, что он летит откуда-то со стороны.

Траектория Оумуамуа, совершившего гравитационный маневр вокруг Солнца. Фото: NASA JPL-Caltech

Оумуамуа - «Посланник, прибывший первым издалека» в дословном переводе с гавайского. Так в итоге, назвали объект, который астрономы причислили сначала к кометам, а потом к астероидам – межзвездным астероидам. Основания подозревать «посланника» в искусственном происхождении дали странности, которые тот явил.

Во-первых, форма Оумуамуа оказалась отнюдь не астероидной. Объект выглядел цилиндрическим - длиной то ли 800, то ли 400 метров, диаметром то ли 80, то ли 40 метров.

Энтузиасты, конечно же, припомнили Артура Кларка и его научно-фантастический роман «Свидание с Рамой». В романе объект, названный Рамой, тоже прибыл из глубин галактики, тоже влетел в Солнечную систему, тоже оказался цилиндрической формы, тоже был обнаружен службой, занятой поиском опасных астероидов — Космическим патрулем. И его тоже первоначально приняли за астероид. Правда, габариты Рамы у Кларка были гораздо больше, а сам он оказался гигантским космическим кораблем длинной в несколько десятков километров, предназначенный для длительных межзвездных путешествий. Но и Оумуамуа маленьким назвать трудно. И прилетел он в реальной жизни, а не в фантастической.

Во-вторых, Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, ка положено астероидам, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало бы по законам Кеплера - законам небесной механики. Об этом свидетельствовали не какие-нибудь уфологи, а серьезные астрономы из Европейского космического агентства (ESA) и NASA – 17 человек, которые опубликовали в журнале Nature статью с весьма конкретным заголовком «Non-gravitational acceleration in the trajectory of А/2017 U1 (Oumuamua)». А ведь астероиды сами собой не ускоряются.

Ну, и в-третьих: Оумуамуа – неестественно яркий объект. Отражает в 10 раз больше света, чем любой известный астероид. Стало быть, он явно не каменный, как все другие. И не пыльный, как они.

Ко всему прочему, Карен Мич (Karen Meech) – та исследовательница из гавайского Института астрономии (Institute for Astronomy in Hawai), которая в свое время первой выявила цилиндрическую форму «астероида», заявляла, что он, похоже, имеет металлическую поверхность сложной формы. А у кого бывают такие поверхности? У космических кораблей, конечно же.

«Предводитель» энтузиастов - профессор Абрахам (Ави) Лёб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), член президентского совета по науке и технологиям (США), академик международной академии астронавтики - с самого начала визита Оумуамуа отстаивал идею о том, что это космический корабль, потерявший управление. Или, на худой конец, автоматический разведывательным зонд, возможно, сломанный. Профессор уже и книгу написал «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Межзвездное: первое свидетельство разумной жизни вне Земли). И вот нашлись люди, которые предложили способ проверить его убеждения. Они уже обратились в специальное подразделение NASA, которое отбирает перспективные проекты для реализации.

Правда вскроется через 32 года

В январе 2019 года Оумуамуа пересек орбиту Сатурна, сейчас движется к Плутону. Адам Хибберд (Adam Hibberd), один из авторов проекта «Лира» полагает, что объект все еще в пределах досягаемости земных аппаратов. И догнать его можно, даже не слишком торопясь со стартом. Задача выбрать удобный момент, чтобы как следует разогнать «гонца», сэкономив при этом топливо. Скорости порядка 133 200 километров в час вполне хватит.

Авторы проекта предлагают применить так называемый гравитационный маневр (Jupiter Oberth maneuver). Конкретно они хотят воспользоваться гравитацией Юпитера, чтобы планета-гигант словно бы из пращи «выстрелила» зондом, который включит еще и свои двигатели на полную мощность. В этом вся суть маневра.

Хибберт и коллеги признают, что гравитационный маневр вокруг Солнца был бы эффективнее. Но тогда пришлось бы защищать зонд от перегрева – то есть утяжелять его.

Благоприятное окно для старта откроется в 2028 году. Через 26 лет зонд догонит Оумуамуа. Сфотографирует его и отправит карточки на Землю. Итого, тайна будет раскрыта в 2056 году. Если, конечно, в NASA поддержат проект энтузиастов.

