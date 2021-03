Оумуамуа: то ли межзвездный астероид, то ли звездолет инопланетян находится у нас вот уже 22 года

В серьезных научных кругах Оумуамуа принято считать астероидом.

Мог сам прилететь – случайно. А мог и нарочно

Вникнуть в природу загадочного космического объекта, получившего весьма двусмысленное – с явным намеком на братьев по разуму - название Оумуамуа (Oumuamua), что в переводе с гавайского означает «Посланник, прибывший первым издалека», взялись исследователи из Аризонского университета (School of Earth and Space Exploration, Arizona State University). Некто Алан Джексон (Alan P. Jackson) и его коллега Стивен Дещ (Steven J. Desch) опубликовали в журнале Американского геологического союза (American Geophysical Union) работу, в которой уверенно заявили, что знают, как на самом деле выглядел Оумуамуа, когда прибыл к нам, сколько добирался и почему менял скорость.

Аризонский университет, сообщая в своем пресс-релизе об исследованиях своих специалистов, напоминает: что астрономы заметили гостя почти три года назад - 19 октября 2017. Разглядели плохо. И с тех пор спорят: чем все-таки был залетевший к нам объект – межзвездным астероидом, межзвездной кометой или межзвездным космическим кораблем.

Поводов для споров немного, но они имеются: за то недолгое время, пока объект стремительно двигался мимо Земли, он явил несколько, мягко говоря, странностей. А именно летел с огромной скоростью в 87,3 километра в секунду, периодически прибавляя её, имел вытянутую – вроде бы даже цилиндрическую - форму, был подозрительно ярким. И самое главное: успев оценить траекторию этого Оумуамуа, астрономы дружно рассудили, что тот действительно попал в Солнечную систему откуда-то со стороны. Чего прежде никто не видел.

Странностей, признанных в научном мире, хватило энтузиастам, чтобы утверждать: Оумуамуа – космический корабль внеземной цивилизации. Возможно, потерявший управление. То есть, с мертвым экипажем на борту. Или это автоматический разведывательный зонд.

Энтузиасты полагают, что «Посланник» вполне мог быть космическим кораблем высокоразвитой цивилизации.

Лидер энтузиастов профессор Ави (Абрахам) Лоеб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics) даже книгу написал «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Межзвездное: первое свидетельство разумной внеземной жизни), в которой собрал доводы в пользу того, что «Посланца» кто-то действительно послал.

Скептики, естественно, возражают, доказывая, что Оумуамуа – объект естественного происхождения. То есть, глыба чего-то, а не звездолет.

Спорщики согласны лишь в одном: гость натурально прибыл из другой звездной системы.

Межзвездный «обмылок»

Джексон и Дещ рассказали, что собрали все имеющиеся данные наблюдений за Оумуамуа, три года их анализировали данные, делали расчеты, сравнивали полученные результаты с наблюдениями, внимательно изучали доводы коллег – как энтузиастов, так и скептиков. И пришли к выводу, что все они заблуждались в той или иной мере. Особенно профессор Лоеб со своими сторонниками.

Если не вдаваться глубоко в подробности, то из расчетов Джексона и Деща следует:

1. Объект – межзвездный, но никакого отношения к пришельцам не имеет.

2. В Солнечной системе «Посланник» давно - залетел еще в 1995 году. Просто тогда никому не попался на глаза – такое часто бывает с астероидами.

3. Влетев в наш мир, Оумуамуа был гораздо крупнее, чем в момент его обнаружения в 2017 году. За 20 с лишним лет поизносился - подвергся эрозии под воздействием космического излучения, уменьшившись во всех осях примерно в 2 раза и потеряв более 90 процентов своей массы. По образному выражению авторов альтернативной гипотезы, от него остался своего рода обмылок когда-то большого «куска».

4. Изначальная форма Оумуамуа была отнюдь не цилиндрическая. Скорее он был похож на гигантский беляш. Или, если хотите, на «летающую тарелку» диаметром 92 метра и толщиной в 54 метра.

5. Коллеги астрономы – в том числе и из NASA, ошиблись с оценкой и размеров, и пропорций объекта, которая была основана исключительно на том, что «Посланник» вращался, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом своеобразно менял яркость – то есть, способность отражать солнечный свет. Периодически яркость уменьшалась в 10 раз. Из динамики этого процесса был сделан вывод, что объект сильно вытянут - в эдакий цилиндр, длина которого примерно в 10 раз больше диаметра.

О длине цилиндра тоже спорят. Сначала её определили 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Потом и то, и другое в NASA увеличили в два раза - до 800 и 80 метров соответственно. А теперь астрономы пошли на попятную, опять намекая на длину 400 метров, и на диаметр подозрительной точности в 34, 75 метров.

Размеры Оумуамуа известны лишь предположительно: он может быть и 800 метров в длину, и меньше. А то и больше.

6. Чтобы становиться то в 10 раз ярче, то темнее, не обязательно быть цилиндром. Вести себя подобным образом мог и плоский объект – почти круглый «обмылок» диаметром около 45 метров (45 м на 44 м) и толщиной чуть больше 6 метров.

Таким, по мнению исследователей из Аризонского университета, Оумуамуа был 500 миллионов лет назад.

7. Со временем, покидая Солнечную систему, Оумаумуа вытянется в цилиндр, у которого длина в 9 раз больше диаметра.

Гость из холодного мира

Откуда прилетел «Посланник», Джексон и Дещ не знают – пока не прикинули. Но полагают, что примерно 500 миллионов лет назад его породил астероид, врезавшийся в планету, похожую на наш Плутон. Выбил с её замороженной поверхности глыбу и отправил в дальнее путешествие.

И самое главное: согласно плодотворной дебютной идее аризонских исследователей, Оумуамуа ускорялся, исторгая из себя реактивные струи. О чем, собственно, говорили и другие скептики. Например, из Академии наук Китая (Chinese Academy of Sciences) и Калифорнийского университета (University of California, Santa Cruz).

История полета Оумуамуа с точки зрения Джексона и Деща.

Расчеты Джексона и Деща продемонстрировали: исторгать реактивные струи так, чтобы их воздействие соотносилось с наблюдениями, мог объект, сформированный из замороженного азота. Откуда, спрашивается, взялся замороженный азот? С поверхности того самого экзо-Плутона – планеты, похожей на наш очень холодный Плутон, но расположенной у другой звезды. Наш-то как раз покрыт азотным льдом. И не наш может быть таким же.

И наконец, замороженный азот, как материал тела Оумуамуа, позволяет легко объяснить его повышенную яркость – такой лед просто обязан сверкать в солнечных лучах.

Убедят ли скептики энтузиастов своими новыми, но весьма спорными доводами? Вряд ли. А после того, как Джексон и Дещ прикинули размеры и форму «Посланника», и подавно. Ведь он стал похож на «Сокола тысячелетия (Millennium Falcon) — космический корабль Хана Соло и его старпома Чубакки из «Звездных войн».

Таким Оумуамуа влетел в наш мир.

По описаниям Джексона и Деща, Оумуамуа напоминает «Сокола тысячелетия». Фото: Shutterstock

Али Лоеб пока никак не отреагировал на «выпад». Не успел еще.