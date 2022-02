Сеанс практической магии без разоблачения: как заклинания и обряды могут помочь при Омикроне

Ученые объясняют, почему бывает полезным, казалось бы, полное мракобесие. Фото: Shutterstock

В стародавние времена, когда с лекарствами было туго, а прививки еще не придумали, одни люди обращались к ведьмам, шаманам и колдунам, которые лечили их посредством заклинаний и магических обрядов, другие просто молились. Некоторым помогало. Так почему бы не попробовать и сейчас? Не в качестве единственного и последнего средства, конечно. А в помощь более современным методам терапии и профилактики. Лишнем не будет. Ведь число заболевших Омикроном – разновидностью COVID-19 - пока растет.

Кривая заболеваемости пока, увы, растет.

Как уверяют медики, симптомы «разновидности» схожи с ОРВИ – то есть, с банальной простудой. Попробуем отогнать ее, призвав «высшие силы». Способов обратиться к ним много. Вот некоторые:

1. Обряд от простуды

Отщепить от полена лучину, налить в кружку воды, взять кружку в левую руку. Помешивая лучиной воду по часовой стрелке, обнести кружкой больного, приговаривая: «Пусть поможет Николай Чудотворец и Георгий Победоносец, Матерь Божья Мария и Пророк Петр, Святой Илья и Святая Екатерина, Царь Давид и мудрый Соломон. Пусть Господь Бог наш всемогущий направит их на помощь рабу Божьему (имя больного), чтобы недуг его прошел и в небытие ушел. Молю вас заговором сим и по вашему наказу действую. Аминь».

Лучину сжечь, воду выпить. Повторять трижды в день.

2. Обряд от болей в горле

Зажать в pуке любoй дepeвянный пpeдмeт и cкaзaть: «Дуб, дуб, вoзми cвoй дубoглoт, и глoт, и мoкpую жaбу, cуxoй дубoглoт, и глoт oт paбa Бoжия (имяpeк). He вoзмeшь cвoй дубoглoт, oн тeбя c вeтвями и c кopeньями пpoглoтит».

3. Заговор на тот случай, если нет точного диагноза

«Hecчитaнныe килы, oтпуcтитe мoи жилы. Зaбepи cвoи глaзa, змeй утpoбный. Из мoeгo тeлa лeти в тpубу пeчную, нaйди ceбe жepтву дpугую. Bce cвятыe нeбecныe пoмoщники Бoжии, удocтoйтe мeня paбу Бoжию (имя), cвoeй пoмoщи, coкpушитe мoи бoлeзни! Hынe и пpиcнo и вo вeки вeкoв. Bo имя Oтцa и Cынa и Cвятoгo Дуxa. Aминь».

4. Заговор на скорое выздоровление

«Месяц, гуляешь ты высоко, месяц, видишь ты далеко, бродишь по деревням, холмам и лесам, по домам, баням, дворам. Унеси, месяц, хворь раба Божьего (имя) туда, где птицы не летают,

люди не ходят, звери дороги не знают.

Мать Божья, возьми кровь больную и даруй крепкое здоровье на ныне, на вечно, на бесконечно.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Желание обратиться за помощью к высшим силам подпитывают рассказы о случаях, когда они и в самом деле помогали. Фото: Shutterstock

5. Заговор на восстановление сил

Взглянуть на звездное небо, поднять руки и сказать:

«Звeзды нe cчитaны, нeбo нe мepянo. Гocпoди, Бoжe мoй, cилы нeбecныe co мнoй. Cлaвлю Бoгopoдицу Oтцa и Cынa и Cвятoгo Дуxa. Aминь».

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Нейробиологи уверяют: в мозгу есть участок, сквозь который в него проникает всё сверхъестественное

Ученые не считают обращение к высшим силам совсем уж мракобесием. Ведь иной раз оно и в самом деле дает результат, подпитывая веру в их существование.

Возможно, помощь приходит за счет самовнушения, которое действует наподобие плацебо – вроде бы не должно лечить, а лечит. Но не исключено и другое – более сильное воздействие из потустороннего мира.

Американские нейробиологи из детского научного центра при Йельском университете (Yale Child Study Center) и Института духовности разума и тела Колумбийского университета (Spirituality Mind Body Institute at Columbia University), не задаваясь вопросом о реальности сверхъестественного, попытались понять, каким образом оно проникает в человеческое сознание. Разобраться помогли эксперименты, в которых участвовали несколько десятков добровольцев из числа тех, которые обращались к высшим силам.Ученые транслировали испытуемым повествования нейтрального, стрессового и духовного характера, наблюдая за реакцией их мозгов.

Функциональная магнитно-резонансная томография продемонстрировала: в ответ на «духовное» все добровольцы откликались мозгами одинаково. У них заметно снижалась активность в небольшом участке теменной коры (parietal cortex) - конкретно в нижней теменной дольке (lobulus parietalis inferior), которая отвечает за самоконтроль и адекватное восприятие положения собственного тела в пространстве.

Участок в мозгу, активность в котором ослабевает при "контакте" с высшими силами.

О своем открытии экспериментаторы сообщили в свое время на портале YaleNews Йельского университета, сделав вывод, что нижняя теменная долька служит своеобразным интерфейсом для связи с потусторонним миром. Благодаря ей в мозг «проникает» сверхъестественное – то ли виртуальное - выдуманное, то ли реальное. Ослабла электрическая активность в дольке, и оно — сверхъестественное — тут как тут: влетело словно бы в открытую дверцу. И настроило мозг на помощь, организму, который его питает.

Не исключено, что у верующих эта самая активность по жизни снижена, а у атеистов - повышена. Но проверить так ли это, исследователи пока не удосужились.

Кстати, если верить данным, которые собрали несколько лет назад ученые из клиники Майо, университета штата Айова и других исследовательских центров, «активная вера» вообще продлевает жизнь – плюсует в среднем 7 лет. Чтобы получить «бонус» одних религиозных убеждений и молитв недостаточно. Нужно регулярно посещать службы в храмах. Или участвовать в каких-либо религиозных обрядах.

