Выбросы парниковых газов в России за 20 лет уменьшились в два раза

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Россия будет активнее бороться с загрязнением окружающей среды. Правительство разработало Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития страны до 2030 года, на ее реализацию выделено 5,9 млрд рублей на три года.

- Цель этого документа - сконцентрировать научный и технический потенциал, чтобы сформировать базу достоверных данных об окружающей среде и климате, разработать наукоемкие технологии и необходимый инструментарий для проведения принципиально новых исследований экологии, - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Согласно программе, в России будет создана система мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов. Сейчас достоверных данных об этом выбросах и поглощениях нет, и потому не совсем понятно, какие меры необходимы для борьбы с изменениями климата. При этом работа по снижению негативного влияния на экологию не стоит на месте.

- По сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов: эти выбросы уменьшились в два раза, - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. - И мы продолжаем экологическую модернизацию промышленности. Кроме того, мы приняли стратегию развития страны с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года и базовый федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов. Обеспечили создание условий для старта эксперимента по достижению углеродной нейтральности на территории Сахалина.