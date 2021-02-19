В Госдуму направили первый в России законопроект об ограничении выбросов парниковых газов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России одобрило и направило в Госдуму РФ первый в истории страны проект закона об ограничении выбросов парниковых газов.

Соответствующий документ определяет курс на достижение углеродной нейтральности, в соответствии с которым в воздух выбрасывается газов не больше, чем поглощается лесами и океаном. Проект закона предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей.

Законопроект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина в рамках российских обязательств по Парижскому соглашению по климату. На заседании правительства в пятницу, 19 февраля, министр экономического развития России Максим Решетников выступил с докладом по законопроекту «Об ограничении выбросов парниковых газов». Как сообщили в ведомстве, документ поддержали в кабмине.

В Минэнерго отметили, что концепция законопроекта включает два крупных блока. Один из них вводит для так называемых крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 г.) обязательную углеродную отчетность, а остальные организации могут представлять углеродную отчетность на добровольной основе. Как отметили в ведомстве, так будет подготовлена «информационная основа для управления выбросами парниковых газов в экономике и ее отраслях».

Согласно обязательствам по Парижскому соглашению по климату, Россия должна к 2030 сократить выбросы углекислого газа и паров воды до 70 процентов от уровня 1990, а также создать стратегию развития с низким уровнем парниковых выбросов. Российские власти собираются также подготовить комплексный план по стимулированию энергоэффективности.

В Министерстве экономике и развития напоминали, что парниковые выбросы в России составляют 2,2 млрд тонн эквивалента СО2 в год, из которых 80 процентов - в топливно-энергетическом комплексе, то есть «это наибольшее окно возможностей или точка роста для их снижения».