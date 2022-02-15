Запад не собирается воевать за Киев, но обещает отомстить за него

По законам жанра ситуацию может вытащить в пользу Запада только какой-нибудь супермен. А откуда ему взяться? Фото: REUTERS

«Принуждение России к агрессии» тщательно срежиссировано, почти по Станиславскому. Отсюда такая старательная имитация всех признаков «неминуемой войны»: закрытие дипмиссиий, запрет на гражданские полеты, призывы к гражданам стран-защитников срочно покинуть Украину, бегство за границу украинских депутатов и олигархов. Впечатление, что сценарий написан виртуозами Голливуда - чтобы сомнений в неминуемом нападении Москвы не было. Поэтому нам и даты «вторжения» точные называют. Видимо, предусмотрено, что Москва в последний момент, поняв, сколь серьезно дело, спохватится: ну что вы, мы вовсе не об этом, сейчас войска отведем... Победа Запада! Но Кремль молчит и глаз не отводит.

По законам жанра ситуацию может вытащить в пользу Запада только какой-нибудь супермен. А откуда ему взяться? Зеленский категорически на эту роль не подходит, у него другое амплуа - пианист из народа, ставший народным избранником. Покровители Киева сами себя загнали в ловушку, отсюда такой зуд с посещениями лидерами Запада Москвы и их телефонных переговоров с Путиным.

При этом самое главное - вывод иностранных военных инструкторов, прежде всего янки и англичан, из Украины и одновременная накачка ее просроченным оружием, которое больше подходит не для борьбы с агрессором, а для гражданской войны всех против всех. Президент Байден ясно сказал: он выводит из страны американских военных, чтобы они не вступили в боестолкновение с российскими войсками «вторжения», потому что конфликт в этом случае приобретет совсем другой характер - практически война двух ядерных держав друг с другом. Чем это может закончиться, пояснять не надо.

Но что же на деле все это означает? Ведь Украина так страстно стремится в НАТО, чтобы получить надежную военную защиту от самого сильного в мире военно-демократического блока. А теперь растерянного и недоуменного Зеленского западные коллеги по очереди похлопывают по плечу и подталкивают в спину, говоря: мы с тобой, но - сама, сама, сама… Защитить не сможем, зато потом отомстим обидчику. Вот уже и санкции для него такие согласовали, что небо с овчинку покажется.

Правда, на современном дипломатическом языке российский посол в Швеции уже разъяснил, как мы к этим санкциям относимся. Все-таки трудно Западу понять, что санкции - это про комфорт и удобства, а мы говорим об угрозе существованию нашей страны. И мотивация у нас совсем другая, чем у них. Похоже, что все же начинают догадываться, поэтому и суетятся.

А в суете легко сделать ошибку. И одна уже совершенно очевидна: «сама-сама-сама» - это убийственный удар по фундаментальному аргументу существования НАТО - 5-я статья Вашингтонского договора, «один за всех и все за одного». Ладно, Украина не член альянса и им не станет, поэтому за нее воевать не будут, но сильно «отомстят». Но как быть с натовской логикой заступничества за тех, кого США как лидер и главная сила блока обязались в обиду не давать? А если кто-то из маленьких, но амбициозных и поверивших в свою безнаказанность стран-членов НАТО (не будем пальцем показывать), переоценив свои возможности, создадут России реальную угрозу, и она на нее ответит? Что тогда?

Ведь какая разница, за кого воевать - за по-собачьи преданную Украину, безнадежно рвущуюся в блок, или за полноправного, но авантюрного или безрассудного его члена, поверившего, что за его спиной - вся мощь альянса. Парадигма американской реакции уже показана: воевать с русскими они не собираются, потому что итог для всех катастрофический. Ведь что становится ясным? Свой ядерный «зонтик» США над союзной Европой держать будут по-прежнему. А что, с учетом возникших у России новых военно-технических возможностей, с ними самими может случиться, если, выражаясь опять-таки нынешним дипломатическим языком, «своя задница» не прикрыта?

Актуализированный украинскими событиями баланс страха ядерной эскалации и катастрофы уже обесценил всю фанаберию по поводу 5-й статьи. Это, кстати, на заметку рвущимся в НАТО некоторым российским соседям.

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