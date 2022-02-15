Сколько теряет Украина от «вторжения», которое даже еще не началось

Украина несет колоссальные убытки из-за паники вокруг "скорого вторжения России". Фото: REUTERS

США и Британия грозят России «адскими» санкциями в случае «вторжения» на Украину. Но пока от этой истерики больше всех несет убытки … сама Украина.

Западные спецслужбы и журналисты добились своими «прогнозами о начале войны» натуральной паники — из Киева бегут уже все — дипломаты, бизнесмены, чиновники...

Убытки от этого бегства колоссальные.

Попробуем посчитать.

ЗАКРЫТОЕ НЕБО

Международные страховые компании заявили, что с 14 февраля не будут гарантировать безопасность полетов над Украиной. Это настоящий приговор для всех авиаперевозчиков, которые берут самолеты в лизинг (а таких абсолютное большинство). Ведь по правилам, арендной техникой нельзя пользоваться без страховки. Причем, ограничения касаются не только украинских компаний, а вообще всех, кто летает в Незалежную.

Авиакомпании голландской KLM, арабских Fly-Dubai и Quatar Airways уже официально объявили об отмене рейсов в Киев. Стране грозит форменная воздушная блокада.

ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ БЕГСТВО

Украинские миллионеры и миллиардеры не стали дожидаться «вторжения», и сбежали заранее. В воскресенье, 13 февраля, 20 чартеров и частных самолетов покинули Украину. Сообщается, что из страны улетел Ринат Ахметов (самый богатый бизнесмен), Василий Хмельницкий (33-й по богатству), Борис Колесников (53-й) и другие. Где они сейчас находятся, неизвестно.

- Украинские олигархи боятся, что британцы устроят большую провокацию на Донбассе, которая заставит Россию применить силу, - рассказал политолог Богдан Безпалько. - И тогда танки под Киевом будут не такой уж и фантазией. Интересно, что некоторые бизнесмены с Украины бегут не в ЕС, а в Москву. Я сейчас о верхнем среднем классе Украины говорю. Конечно, самые крупные предприниматели будут скрываться где-то на Западе.

На родине остался только Коломойский (8-й в рейтинге миллиардеров), но не от особого патриотизма, а потому что в США против него идет следствие. Выезд из страны легко может закончиться для олигарха арестом по запросу Вашингтона.

Игорь Коломойский - чуть ли не единственный украинский олигарх, оставшийся на родине. Фото: YouTube

ОБВАЛ ВАЛЮТЫ

Досталось и экономике Украины. Причем проблемы начались еще в ноябре, когда англо-саксы только начали нагнетать и прогнозировать «неминуемую агрессию Москвы».

За 3 месяца курс гривны снизился к доллару на 7%.

Владимир Зеленский сам рассказал, что с начала года за границу из страны вывели 12,5 млрд. долларов.

- Невзвешенная информационная политика очень дорого стоит для Украины, - с раздражением заявил Зеленский о бесконечных западных околовоенных новостях, которые расшатывают финансовую систему.

В Киеве сообщили, что будут брать кредиты для стабилизации бюджета. 1,2 млрд. евро пообещали дать в ЕС. Но украинские власти говорят, что надо не меньше 3 млрд.

За последние три месяца курс гривны снизился к доллару на 7%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально за несколько последних дней января стоимость гособлигаций Украины снизилась на 17%. Инвесторы массово распродают ценные бумаги, опасаясь, что Киев не сможет расплатиться по долгам и объявит дефолт.

- Ценные бумаги дешевеют из-за информационной истерии. Экономика Украины достаточно стабильна, чтобы в обычное время вернуть деньги за облигации. Мне кажется, кто-то сможет неплохо заработать на падении цен. Сейчас хороший момент, чтобы скупить госбумаги, а потом потребовать от украинских властей денег за них, плюс положенные проценты, - рассказал Безпалько.

Украинский бизнесмен Евгений Черняк (19-й в рейтинге богачей) заявил, что ситуация «на грани»:

- В долг Украине больше никто не даст. А если и дадут, то под огромные проценты. С учетом того, что старые долги никто не простит и их нужно погашать, то для Украины это практически равносильно дефолту, - опасается предприниматель.

КАКАЯ РОЛЬ У КИЕВА?

Богдан Безпалько предположил, что Запад специально раздувает антироссийскую истерию, чтобы в итоге повлиять на украинские власти.

- Все это может быть давлением на Киев, чтобы они начали таки выполнять Минские соглашения, - предположил эксперт.

У директора Института политики, права и социального развития МГГУ Владимира Шаповалова другое мнение о причинах давления на Киев.

- Я думаю, украинская экономика просто стала жертвой политики НАТО против России. Для Америки нормально в начале переговоров громко кричать. Так Вашингтон ослабляет нашу позицию. Как-то хитро давить на Киев нет смысла — Зеленский и так подконтролен Западу, - заметил Шаповалов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эксперты украинского вуза «Киевская школа экономики» сделали прогноз, что ждет страну дальше, если информационное давление не прекратится:

- Инфляция к концу 2022 года поднимется до 11%.

- Курс опустится с 28 гривен за доллар до 32 гривен.

- Акции украинских компаний продолжат дешеветь.

- Валютные резервы будут уменьшатся за счет роста бюджетного дефицита.

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