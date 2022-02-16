Участники Олимпиады в Пекине каждый день съедают 100 кило пельменей

Поесть в столовых Олимпийской деревни можно в любое время дня и ночи – столовые работают круглосуточно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зимней Олимпиаде-2022 в Пекине участвуют спортсмены из 95 стран мира. Каждый день в кафе и столовых Олимпийской деревни питаются более 1700 человек из спортивных делегаций разных государств. В меню олимпийцев входят 678 блюд. При этом самой любимой едой участников Олимпиады оказались китайские пельмени и жареная утка.

Как сообщает издание «Жэньминь жибао», в часы пик в Олимпийской деревне съедается более 100 килограммов пельменей, а в обед – более 80 жареных уток. Так, например, члены российской спортивной делегации предпочитают пельмени, потому что точно такое же блюдо есть и в России.

Поесть в столовых Олимпийской деревни можно в любое время дня и ночи – столовые работают круглосуточно. Меню для Олимпиады составлялось почти четыре года. В него включили блюда из 12 регионов мира, в том числе деликатесы китайской кухни – пельмени и курицу «Гунбао». Участники Олимпиады могут выбрать по своему вкусу или вероисповеданию вегетарианскую, халяльную и кошерную еду.

Самой любимой едой участников Олимпиады оказались китайские пельмени и жареная утка. Фото: russian.people.com.cn

Блюда для олимпийцев готовятся в соответствии со строгим стандартом, запрещающим использовать более 50 видов специй. В список запрещенных приправ попали черный перец, сычуаньский перец, лавровый лист и многие другие популярные пряности. Организаторы Олимпийских игр предусмотрительно исключили из меню все продукты, являющиеся пищевыми стимуляторами: они могут привести к ложноположительной допинг-пробе у олимпийцев.

Блюда в олимпийских столовых оформляются с элементами традиций китайского Нового года (в этом году он праздновался 1 февраля). А в главном медиацентре Олимпиады-2022 еду готовят и сервируют роботы. Там работает «умный» ресторан, где в приготовлении пищи задействованы машины. Чтобы сделать заказ, посетителю нужно отсканировать QR-код, и через несколько минут еда будет готова. Цифровые шеф-повара умеют варить рис и лапшу, жарить и собирать из различных ингредиентов бургеры, готовить кофе и смешивать коктейли. Мобильные официанты приносят заказы к столам прямо с потолка: они захватывают тарелки с помощью механической руки и спускают их к посетителю ресторана.