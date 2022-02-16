Самая романтичная пара Олимпиады: Датский конькобежец Виктор Торуп и российская шорт-трекистка Софья Просвирнова собираются пожениться

Для жениха и невесты, живущих в разных странах и разлученных пандемией, Игры стали отличной возможностью побыть вместе. Фото: instagram.com/thorupviktor

Олимпиада-2022 – это не только спортивные рекорды, но и счастливые истории любви. Датского конькобежца Виктора Торупа и российскую шорт-трекистку Софью Просвирнову болельщики называют самой романтичной парой зимних Игр. Молодые люди обручились и объявили, что собираются пожениться сразу после Олимпиады, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Для жениха и невесты, живущих в разных странах и разлученных пандемией, Игры стали отличной возможностью побыть вместе. Виктор ведет блог в соцсетях, рассказывая о соревнованиях и буднях олимпийского Пекина. И, конечно, значительное место в его интернет-дневнике отдано Софье.

Виктор ведет блог в соцсетях, рассказывая о соревнованиях и буднях олимпийского Пекина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Получив отрицательный результат теста на COVID-19, вы можете спокойно изучать Олимпийскую деревню. Спортсменам из разных стран требуется носить маски, но они могут спокойно общаться, – сообщил Торуп своим подписчикам.

Виктор рассказал, что 14 февраля он отметил День влюбленных вместе с Софьей.

– Моя будущая жена тоже в Пекине, она представляет Олимпийский комитет России на соревнованиях по шорт-треку, – сообщил Торуп. – Мне повезло, что мы смогли здесь встретиться. Когда мы вместе, мне спокойнее, это помогает мне избавиться от стресса.

В Инстаграме Виктор поделился видеороликом, в котором Софья бежит к любимому и падает в его объятия. Ролик собрал множество «лайков» и комментариев подписчиков. Болельщики пишут жениху и невесте, что они «очень милые», и желают влюбленным счастья.

Софья Просвирнова познакомилась с Виктором во время соревнований в Солт-Лейк-Cити. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24-летняя Софья Просвирнова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С 27-летним Виктором она познакомилась три года назад во время соревнований на катке в Солт-Лейк-Cити. Однако молодые люди наблюдали друг за другом и раньше, через Инстаграм. Четыре месяца они тренировались бок о бок в США. А разъехавшись по своим странам, продолжали общаться онлайн.

Когда началась пандемия коронавируса, молодые люди провели вместе три месяца в изоляции. Перед началом локдауна они отправились вдвоем в Португалию, где их и застало закрытие границ. В июне 2021 года пара объявила о помолвке. Если условия пандемии позволят, молодые люди хотят сыграть свадьбу в мае 2021 года. Жених и невеста признаются, что в их счастливых планах – купить большой дом, родить троих детей и завести собаку.