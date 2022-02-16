В медиацентре Олимпиады-2022 установили «умные» кровати для сна

С каждым днем «умными» кроватями пользуются все больше посетителей. Фото: Александр ВИЛЬФ/РИА Новости

Зимняя Олимпиада в Пекине оснащена по последнему слову техники. Журналистов и спортсменов не перестают удивлять роботы-официанты, сервирующие еду в столовых, и цифровые шеф-повара, готовящие блюда по заказам олимпийцев. Еще одной интересной технической новинкой стали специальные кабинки для сна и отдыха, установленные в главном медиацентре зимних Олимпийских игр. Ежедневно ими пользуются от 40 до 50 посетителей.

Компания Qisheng Technology, официальный поставщик зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, предоставила 20 таких кабин для бесплатного пользования китайским и иностранным журналистам. «Умные» кровати нужны, чтобы репортеры, работающие допоздна, могли немного отдохнуть. Кабинки компактны и мобильны, их разместили в зонах общего пользования, например, в коридоре главного медиацентра, сообщает издание «Жэньминь жибао». Войти в них можно, отсканировав QR-код, который получают все гости Олимпиады. Кабины имеют длину около 2,3 метра, ширину 1,4 метра и высоту 2,4 метра. Каждая такая кабина оборудована односпальной кроватью, письменным столом, двумя розетками, двумя крючками, мусорным ведром, дезинфицирующим средством для рук, освещением, системой очистки воздуха и вентиляцией. В кабинках предусмотрена интересная опция – режим «невесомости», за счет которого снижается нагрузка на тело.

По словам сотрудника службы поддержки кабин для сна и отдыха Ли Сяодуна, с каждым днем «умными» кроватями пользуются все больше посетителей. Журналисты приходят сюда не только переночевать, но и просто отдохнуть в перерывах между матчами. По его словам, многие иностранные корреспонденты хвалят свой временный ночлег и говорят, что они отлично выспались.

Ли Сяодун также сообщил, что в кабинках соблюдаются строгие меры безопасности. В его задачи входит регулярная дезинфекция и уборка кабин. Дезинфекция проводится каждый час, а уборка – три раза в день. Простыни меняются перед каждым новым гостем. Постельное белье изготовлено из экологически чистых антибактериальных нетканых материалов и является одноразовым.