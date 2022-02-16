Шойгу: Бразилия наш стратегический партнер

По мнению сторон встреча будет способствовать "динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией" Фото: REUTERS

- Бразилия является стратегическим партнером России в Латинской Америке, а диалог оборонных ведомств двух стран будет способствовать укреплению стабильности в регионе, - заявил в среду в ходе консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2» в Москве министр обороны Сергей Шойгу.

На встречу с Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто и министр иностранных дел Карлос Франса прибыли в компании начальников всех родов войск.

На встрече министров в Москве присутствовали: глава объединенного штаба Вооруженных сил Бразилии Лаэрте де Соуза Сантос, а также начальник Главного штаба Военно-морских сил Луис Силва Лима Андре, командующий наземными операциями Сухопутных войск Антонио Фрейре Гомес Марко и начальник Главного штаба Военно-воздушных сил этой латиноамериканской страны Марсело Капиц Дамассено.

В состав бразильской делегации также вошли министры горнодобывающей промышленности и энергетики Бенто Албукерке, генерал Луис Эдуардо Рамос, представляющий Генеральный секретариат Президиума Республики, и Аугусто Элено, представляющий Кабинет институциональной безопасности и секретарь по оборонной продукции Маркос Дего.

По мнению сторон встреча будет способствовать "динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией".

Отметим, что еще вчера, по поручению Президента России Владимира Путина министр обороны России Сергей Шойгу находился с рабочей поездкой в Дамаске, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом.

Глава российского военного ведомства проинспектировал ход учений российских войск в Тартусе и Хмеймим вместе с министром обороны Сирии корпусным генералом Али Айюбом.

- Сергей Шойгу обсудил в Сирии различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран, - сообщили в Минобороны.

Напомним, 15 февраля на авиабазу в Хмеймим были переброшены несколько Ту-22м и Миг-31к с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Они принимают участие в маневрах ВМФ России в Средиземном море.

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