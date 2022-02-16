Путин надеется, что переговоры с Болсонару будут полезными

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что его переговоры с бразильским лидером Жаиром Болсонару будут полезными. Об этом он заявил в начале встречи с президентом Бразилии.

- Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке, — сказал Путин.

Напомним, во вторник, 15 февраля, Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа глав государства продолжалась более трех часов. Отметим, что это первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц планируют ответить на вопросы прессы. По словам президента России, основными темами беседы стали безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины.