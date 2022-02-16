Вопреки требованиям США: начались переговоры Путина и Болсонару

Президент Бразилии назвал свой визит в Россию сигналом хороших перспектив в отношениях двух стран. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вашингтон очень не хотел, чтобы встреча двух политиков состоялась. Еще в конце января бразильские СМИ писали о давлении Госдепа и попытках отменить поездку Жаира Болсонаро в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В Белом доме открыто заявили, что хотят «изолировать» Россию, но прилет южноамериканского лидера все портит.

Бразильский МИД в ответ сообщил, что их президента не сильно интересует политика в Восточной Европе. Визит деловой и отношения к Украине не имеет.

Хоть Жаир Болсонару и не особо интересуется ситуацией на Донбассе, но хорошие отношения с Россией ему нужны. Президент подтвердил это делом. Первое: бразильский лидер, в отличие от Макрона или Шольца, согласился сдать у нас ПЦР-тест, чтобы иметь возможность близко общаться с Путиным. Второе: политический гость возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чего европейцы опять-таки не делали.

Благодаря доверию к нашей медицине, встреча Болсонару и российского лидера прошла без огромного овального стола. Президенты как в доковидные времена сели на стулья рядом друг с другом.

- У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса, - заявил Путин. С учетом того, что от защитной дистанции решили отказаться, глава страны прав вдвойне.

- Рост товарооборота составил 87%. Надеюсь, встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать ведущим, нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке, - добавил президент.

- Я уверен, визит – сигнал для всего мира, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы, - ответил Болсонару.

Заявление бразильского лидера получилось двусмысленным, если вспомнить происки Госдепа. Политик ясно дал понять Вашингтону, что собирается и дальше налаживать отношения с Москвой. И ни о какой «изоляции» речи быть не может.

- Провести визит — значит продемонстрировать независимость Бразилии. Это визит для развития торговых связей, — рассказал журналистам профессор по международным отношениям Папского католического университета Рио-де-Жанейро Паулу Сержиу Вробель.