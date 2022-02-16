«Водитель просто отключился»: В центре Москвы иномарка вылетела на тротуар и протаранила витрину магазина

Московские гаишники разбираются в деталях серьезной аварии в центре Москвы, в которой только чудом обошлось без жертв.

Московские гаишники разбираются в деталях серьезной аварии в центре Москвы, в которой только чудом обошлось без жертв. ДТП произошло днем в среду, 16 февраля, на Новослободской улице.

По словам очевидцев, «Тойота Камри» ехала в потоке, но внезапно резко дернулась направо.

- Протаранив два ехавших параллельно автомобиля, иномарка вылетела на тротуар и протаранила витрину магазина, - сообщил источник в правоохранительных органах.

- По предварительным данным мужчине стало плохо за рулем, в настоящее время его осматривают медики, - дополнили картину в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло днем в среду, 16 февраля, на Новослободской улице.

По словам источника, «водитель за несколько секунд до аварии просто отключился». Мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, сообщил, что у него возникли проблемы с сердцем.

- В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Как стало известно kp.ru, водитель разбитой «Тойоты» отправлен в больницу для общего осмотра и медицинского освидетельствования.

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