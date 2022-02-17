Домовой воробей стал птицей года

Самец домового воробья. ФОТО: Петр Венгеров

Мы попросили прокомментировать это сообщение Петра Венгерова, доктора биологических наук, профессора, главного научного сотрудника Воронежского природного заповедника имени Василия Пескова.

- Петр Дмитриевич, все мы знаем воробья. Почему птицей года выбран не просто воробей, а домовой? Тот, который предпочитает улице человеческое жилище?

- Нет, конечно. В науке различаются два основных аида воробьев: домовой и полевой. Домовой, которого еще называют городским, постоянно живет рядом с человеком, гнезда вьет, что называется, на его территории - под крышами зданий, инженерных сооружений, мостов, торговых павильонов, под карнизами, в разнообразных щелях и нишах, очень редко – открыто на деревьях. Могут они залететь (и даже обустроиться там постоянно) в большие просторные помещения - склады, зернохранилища, ангары.

Полевой воробей тоже залетает в города и поселки, но гнездиться предпочитает на природе -

в дуплах деревьев, по опушкам лесов, в норах по оврагам и береговым обрывам. С наступлением зимы домовый воробей никуда не улетает, а полевой может широко кочевать.

- А внешне они отличаются друг от друга? Мне, например, кажется, что все воробышки одного колера и одного размера.

- Действительно, редко кто различает домового и полевого воробьёв. И все же разница есть. У полевых или деревенских воробьёв на головке буроватая «шапочка», щёки серые с чёрным пятнышком посредине, есть небольшое такое пятнышко и на горле. Самцы и самки окрашены одинаково.

У городского (домового) воробья самец шляпку не носит, макушка головы у него пепельно-серая, но зато он кутается в бурый шарф - от заднего края глаз к зашейку. На горле и груди большое чёрное, как будто даже кружевное пятно. Франт, одним словом! Самка же вся серая, без посторонних примесей, правда, разных оттенков. Элегантный городской стиль!

Самка домового воробья. ФОТО: Петр Венгеров

- Каких же воробьев больше: городских или деревенских?

- У нас, в Центральной России более многочислен домовой, поэтому именно его и объявили птицей года. Воробей очень плодовит. Уже в апреле у него начнется период размножения, и за сезон семейка воспитывает 2-3 выводка. Птенцов обычно выкармливают личинками насекомых, при их недостатке используют пищевые отбросы, которые составляют основу рациона взрослых особей. Кроме того, птицы охотно собирают семена различных трав, там, где их можно найти в городе.

- Воробышки, конечно, симпатичные ребята. Но есть ли от них какая-то польза кроме той, что съедают личинок вредителей? Особой красотой, чтобы любоваться на них, тоже вроде бы не отличаются...

- Да, мы настолько привыкли к воробьям, что просто не замечаем их присутствия. Но представьте себе, что в один день воробьи исчезли. Нет сомнения, что люди сразу бы это заметили и встревожились. Не столько за воробьёв конечно, сколько за себя. Если в городе пропали воробьи, значит что-то не так, произошли какие-то изменения в окружающей среде. Начнутся волнения, вопросы: не отразится ли это на состоянии нашего здоровья? Такой ход мысли в общем правильный. Воробьи являются природными индикаторами качества среды. И сегодня уже активно используются таким образом учеными. Орнитологи наблюдают не просто за численностью птиц, а оценивают параметры размножения, нарушения развития птенцов, подверженность заболеваниям. Так что воробей не такая уж бесполезная пташка, он эффективно трудится в сфере экологического монитор

- Известно, что воробьи способны расплодиться в недопустимых количествах, когда уже начинают хищничать, воровать, склевывать урожаи плодов, ягод, зерна, даже нападать стайками на домашних животных, отбивая у них корм. Что рекомендует наука для регулирования численности популяции воробья? Не стрелять же по ним?!

- Никакие активные меры, связанные с уничтожением птиц, у нас недопустимы. Тем более, что мировой опыт решения проблемы подобным образом оказался крайне негативным. Не забыта еще губительная по последствиям кампания в начале 60-х прошлого века по борьбе с полевым воробьём в Китае. Только в одной провинции Ситонь в мероприятии приняло участие более двух с половиной миллионов человек, которые за три мартовских дня уничтожили 1 млн. птиц на площади 10 тыс. квадратных километров. Разразилась в итоге настоящая экологическая катастрофа: из-за резкого снижения поголовья воробьёв произошла вспышка численности вредных насекомых, уничтоживших посевы культурных растений. Потери оказались неизмеримо больше, чем их приносили птицы. Самое правильное и наиболее экологичное - не стрелять, разумеется, а находить естественного природного врага воробью и создавать ему благоприятные условия для межвидовой борьбы.

- Кошкам что ли?

- Прежде всего, дневным хищным птицам и совам.

- Надеюсь, год домового воробья объявлен не для этого?

- Нет, конечно, это означает, что Союз охраны птиц России обеспокоен положением нашего привычного всем и вроде бы вполне благополучного крылатого спутника. Дело в том, что ученые-орнитологи всего мира заметили тенденцию к сокращению популяции городского воробья в крупных мегаполисах. Необходимо разобраться в причинах, найти способы исправить ситуацию. Воробей становится поэтому приоритетом научных исследований наступившего года. Наш сосед по бытованию не должен исчезнуть, он требует защиты.

- В свое время, в 1994 году наш легендарный обозреватель «Комсомолки» Василий Михайлович Песков был инициатором восстановления празднования 1 апреля Международного Дня птиц. Обычно в этот день массово вывешиваются скворечники, кормушки для птиц. А вот что придумать такое интересное в поддержку воробья, раз уж насупил его год?

- Тут, думаю, должен быть полный простор для инициативы. Наш заповедник, наверняка, объявит конкурс для юных орнитологов. Но и взрослые могут помочь ученым своими наблюдениями, фото- и видеосъемками, дневниковыми записями за поведением домого воробья, за местами его обитания, кормовой базой. Обратите внимание на своего вездесущего соседа испутника, это и будет ваш вклад в общую заботу о нем.

В 2019 году этот белый воробей-альбинос стал героем фотосериала оренбургского фотографа-анималиста Сергея Жданова. Целый год читатели следили за судьбой необычной птицы. Где-то он теперь? ФОТО: Сергей ЖДАНОВ

Редакция благодарит за оказанное содействие пресс-службу Воронежского государственного биосферного природного заповедника имени В.М.Пескова.

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