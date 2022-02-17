Американская лыжница после объявления результатов обняла китайскую соперницу и поздравила ее с победой

Сцена искренних объятий американки Эшли Колдуэлл и китаянки Сюй Мэнтао является настоящим проявлением спортивного духа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фристайлистка Сюй Мэнтао 14 февраля завоевала золотую медаль в лыжной акробатике на зимней Олимпиаде в Пекине. Для 32-летней китайской спортсменки это по-настоящему долгожданная награда. Сюй Мэнтао участвовала в четырех Олимпийских играх и наконец выиграла золото. Сразу после объявления результатов ее соперница Эшли Колдуэлл, выступающая за сборную США, крепко обняла взволнованную Сюй Мэнтао и поздравила ее с победой: «Я так горжусь тобой!» Эта радостная сцена, попавшая на видео, тронула сердца многих болельщиков и стала хитом социальных сетей, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Американский репортер азиатского происхождения, работающий на NBC News, написал в Твиттере, что сцена искренних объятий американки Эшли Колдуэлл и китаянки Сюй Мэнтао является настоящим проявлением спортивного духа. А создатель австралийского сайта спортивных новостей считает, что этот момент был по-настоящему особенным. Хотя Колдуэлл допустила ошибку в последнем прыжке и из-за этого потеряла медаль, она все равно решила поздравить свою конкурентку из Китая. Одна канадская болельщица, растроганная этой сценой, написала, что Сюй Мэнтао действительно достойна золота за свое выступление, а видео с объятиями американской и китайской спортсменок заставило ее «расплакаться с раннего утра».

Эшли Колдуэлл – 28-летняя американская фиристайлистка, выступающая в лыжной акробатике. В 2017 году она завоевала титул чемпионки мира, а в 2021 году стала двукратным призером чемпионата мира, победителем и призером этапов Кубка мира. Как и Сюй Мэнтао, Эшли давно надеется завоевать олимпийское золото: она – участница трех зимних Олимпиад.