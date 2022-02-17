Почему спортсменам на зимней Олимпиаде не сразу вручают медали

С 1998 года вручение медалей победителям зимних соревнований проходит на специальной площадке для награждения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преданные болельщики зимних видов спорта наверняка замечали, что победители часто не получают медали на церемонии награждения, которая проводится сразу после соревнований. Так было, например, на прошлых зимних Олимпийских играх, которые проходили в Пхёнчане. Вместо золота, серебра или бронзы победители, стоящие на пьедестале почета, получали плюшевые игрушечные талисманы. Почему? Такой особый способ вручения наград был определен специально для зимних Олимпийских игр, которые сильно отличаются от летних, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Из-за того, что во время зимней Олимпиады часто бывает холодная погода, игроки на соревнованиях сильно замерзают и устают, а также по многим другим причинам победители в месте проведения состязаний награждаются лишь призами. Сами медали им вручают позже в специально отведенной для этого зоне награждения.

Впервые эта традиция была установлена на Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Она прижилась, и во время всех последующих зимних Олимпиад вручение медалей победителям соревнований проходило на специальной площадке для награждения. Поскольку спортивных дисциплин в зимних Олимпийских играх намного меньше, чем в летних, церемония награждения обычно проводится в тот же день после объявления победителей. На ней выигравшие соревнования спортсмены и получают заслуженные медали.

На прошлых зимних Олимпийских играх в Пхёнчане вместо медалей победители получали плюшевые игрушечные талисманы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине разыгрывается 109 комплектов золотых медалей. Это абсолютный рекорд – такого количества наград высшей пробы на предыдущих зимних Олимпийских играх еще не было. Число медалей выросло из-за того, что Международный Олимпийский комитет включил в программу Игр в Пекине семь новых дисциплин.

В Олимпиаде-2022 участвуют сборные 95 стран мира. По числу золотых медалей лидируют Норвегия, Германия, США, Китайская Народная Республика и Австрия. Сборная России в этом списке стоит на 9 месте. В общем медальном зачете Россия занимает второе место, уступая лишь Норвегии.