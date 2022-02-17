Путин призвал не тянуть с депортацией мигрантов за нарушения

В четверг Владимир Путин лично приехал на расширенную коллегию МВД. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В четверг Владимир Путин лично приехал на расширенную коллегию МВД. Президент буквально по пунктам перечислил полицейскому генералитету, чем им надо заняться в первую очередь. Про миграцию он упомянул отдельно.
- Половина тех, кто собирался принять участие, заболели, - российский глава начал с напоминания об опасности пандемии.
- Выросло хищение денег, выделенных на борьбу с коронавирусом, - в свою очередь заметил министр МВД Владимир Колокольцев.
Закончив с обсуждением российской медицины, российский глава перешел к списку дел:
1. Для поимки преступников по горячим следам активнее пользоваться новым правом полиции досматривать жилища и транспорт. Но так, чтобы не нарушать права и свободы граждан. «Опасения правозащитников не лишены оснований», - заметил президент.
2. Раскрываемость по итогам прошлого года особо не улучшилась. Это надо исправлять, особенно, когда дело касается киберпреступлений и обмана простых людей.
- Жертвами становятся пенсионеры. У преступников нет ничего святого - только деньги хотят урвать, - заявил глава страны.
3. С помощью участковых следует подтянуть профилактику преступлений. В том числе среди молодежи, а то подростков «вовлекают в экстремистские акции».
4. Полиция больше внимания должна уделять миграции. Причем, в широком понимании. Иностранным гражданам и соотечественникам, которые хотят работать или учиться в России, надо «без проволочек» оформлять документы. Но и с нарушителями следует разбираться оперативно.
- В случае нарушения надо быстро принимать решения о высылке из России, - поручил Путин.
Колокольцев в ответ объяснил, что одному МВД решить проблему мигрантов будет сложно.
- 16 министерств замкнуто на этом вопросе. Есть варианты: от неограниченного ввоза до полного отказа от труда мигрантов. Порой позиции противоречат друг другу, а иногда просто н неосуществимы, - заявил глава МВД.
На коллегии всплыла интересная деталь. Да, раскрываемость кардинально не улучшается. Но при этом преступлений из года в год становится все меньше! За десять лет количество убийств сократилось вполовину, разбоев — на 76%, угонов — на 79%.
Колокольцев объяснил этот парадокс так: «Цифры они объективно подтверждают стабильность развития общества и государства». Приятно не просто догадываться, что общества становится цивилизованнее, а точно это знать.