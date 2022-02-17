Как южный склон на Олимпиаде в Пекине стал северным: Что особенного в трассе, на которой соревнуются саночники и бобслеисты

Национальный центр Яньцин - единственная в мире санно-бобслейная трасса, расположенная на южном склоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На зимней Олимпиаде в Пекине соревнования саночников и бобслеистов проходят в горном кластере Яньцин. Эту трассу можно смело назвать уникальной. Обычно трассы зимних Олимпийских игр, проводимых в Северном полушарии, располагаются на северных склонах гор. Национальный санно-бобслейный центр Яньцин ограничен ландшафтом, поэтому он был построен на южном склоне горы Хайто. Это единственная в мире санно-бобслейная трасса, расположенная на южном склоне. Из-за этого при проектировании центра архитекторам пришлось разработать сразу несколько ноу-хау. О них рассказывает издание «Жэньминь жибао».

Санно-бобслейный центр построен на южном склоне горы Хайто. Фото: russian.people.com.cn

Интенсивность солнечного света и температура поверхности на южном склоне выше, чем на северном. Под действием солнечных лучей трасса сильнее нагревается, лед на ней начинает таять. Чтобы решить эту проблему, проектировщикам пришлось применить систему навесов, сделанную из дерева и стали. Архитекторы вписали ее в общий дизайн, руководствуясь естественным рельефом местности и формой трассы. По всей длине трассы навесы располагаются так, чтобы наиболее эффективно защищать ледяную поверхность от изменчивой погоды. Они прикрывают ледовое покрытие от света, ветра, дождя и снега, а также значительно снижают прямое попадание на него солнечных лучей. Кроме того, навесы играют главную роль в энергосбережении и теплоизоляции трассы. Таким образом, южный склон трассы превратился в «северный».

Спортсмены проходят на трассе 16 поворотов под разными углами и наклоном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время Олимпийских игр-2022 в Национальном центре Яньцина проводятся соревнования по трем дисциплинам – по бобслею, скелетону и санному спорту. Общая протяженность трассы – 1900 метров, при этом перепад высоты составляет более 120 метров. Спортсмены проходят на ней 16 поворотов под разными углами и наклоном, в том числе круговой поворот на 360 градусов, который на мировых трассах встречается очень редко.

Район Яньцин, расположенный в 75 километрах к северо-западу от центра Пекина, славится не только спортивными склонами. Здесь стоит отреставрированный участок Великой Китайской стены, пользующийся большой популярностью у туристов. Все «открыточные» виды этого исторического чуда снимаются именно здесь. Неподалеку также находится горнолыжный курорт Ванке Шицзинлун.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в Пекине в 2008 году.