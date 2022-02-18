Женщина просит запретить в России феминизм и чайлдфри? Прекрасно! А борщ сварила?

Суровая сенатор из Челябинска пошла против радикальных защитниц женских прав. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Челябинские сенаторы настолько суровы, что предлагают штрафовать (а возможно и сажать) слишком рьяных защитниц прав женщин. И тех, кто цитирую - очерняют традиционные семейные ценности и роль женщины в семье.

Войну феминисткам объявила, как и полагается в таких случаях – женщина. Сенатор Маргарита Павлова, бывшая детская омбудсменша из Челябинска. Она стала автором законопроекта о приравнивании к противоправному контенту в интернете радикального феминизма, чайлдфри и нездоровых половых отношений.

"Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри", - заявила эта женщина.

И сначала мне захотелось пожать ее женственную руку. Как фундаменталист фундаменталисту. Как отец четырех детей, матери трех (Маргарита воспитывает ребенка, больного аутизмом). Действительно, - подумал я – зачем давать слово тем, кто не хочет детей?

Не хочешь? Твоя проблема. Сболтнул лишнее, написал в интернете – не мое, дескать, это – пеленки, ЕГЭ, внуки. И все. Противоправный контент. Чайлд-фри. Приходит полицейский. Протокол. Суд. Штраф. Или годик тюрьмы, посидеть за мысли свои недетские…

И писать об абортах не как о грехе – тоже экстремизм теперь, выходит. Но странно - большинство мужиков теоретически против абортов, а женщины - практически - на нас за это почему-то злятся…

И феминистки эти вздорные. То что качают права… Раздражают.

В общем, хотел я было нежно пожать за такую идею челябинской сенаторше ручку. И вдруг подумал. А с чего это?!

Если вы, Маргарита Павлова, преследуете феминисток, и всех, кто слишком рьяно борется за права женщин, будьте последовательной. Что вы делаете в Сенате? Почему вы не дома, у плиты – там женщинам место, если исходить из настоящих традиционных семейных ценностей. Напомню, что право избираться женщины получили лишь в 20 веке, благодаря суфражисткам, боевым древним феминисткам. Они были намного жестче современных эмансипе – они весь 19 век приковывали себя цепями к перилам, разбивали окна, поджигали почтовые ящики и пустые здания. Их ненавидели власти, над ними насмехались газеты. Но именно эти прабабки-склочницы выбили из мужиков избирательное право, зарядив идеей освободить женщин политиков-леваков. А потом и большевиков с их яростной феминисткой Колонтай.

Феминисткам, последовательно отстаивающих право женщины распоряжаться своей жизнью, телом, карьерой и будущим, вы обязаны всей своей карьерой, зарплатой и возможностью писать законы, госпожа сенатор.

Если не обязаны, тогда – марш, на кухню, варить борщ. Законопроект мы, мужики, примем без вас.

И еще. По поводу семейных ценностей. Я иногда читаю блоги феминисток (как вы их называете), живущих на Кавказе. Они - те самые суфражистки, и вокруг них – тот самый 19 век. Только они борются сейчас не за какое-то там, виртуальное избирательное право, а за право местных женщин вообще быть человеком. Девушку на Кавказе могут подарить, сделать второй женой. Ее могут выкрасть, лишить свободы. И все это – согласно традиционным семейным ценностям, которые вы так рьяно планируете защищать. И те, кто пытается помочь этим несчастным – женские сайты правозащитниц, ваш закон объявит «противоправным контентом».

Вы действительно хотите этого? Вы действительно считаете, что «традиционным семейные ценности» не стали красивой ширмой, за которой мужья безнаказанно избивают жен и детей (в отсутствии серьезного наказания семейного насилия). Что права женщин не нуждаются в общественной, а иногда и экстренной, радикальной защите?

Феминисток мало кто любит. Как ни парадоксально – в России всегда недолюбливали тех, кто защищает чужие права. Но сенаторов, уважаемая Маргарита, в России любят, к сожалению, еще меньше. Они для народа непонятнее депутатов. Те хотя бы с грехом пополам избираются людьми, и чуть понимают – защищать надо народ, лелеять его, бедолагу… А не бесконечно штрафовать и наказывать.