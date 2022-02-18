Артиллеристы поддержали хоккеистов на Олимпиаде

Военнослужащие артиллеристской салютной батареи Центрального военного округа поддержали российских хоккеистов, выступающих на олимпиаде в Пекине, выложив на снегу у своей учебной позиции олимпийские кольца.

Военнослужащие артиллеристской салютной батареи Центрального военного округа поддержали российских хоккеистов, выступающих на олимпиаде в Пекине, выложив на снегу у своей учебной позиции олимпийские кольца.

- Акция поддержки прошла в рамках тренировки артиллеристской батареи к салюту, приуроченному ко Дню защитника Отечества в Екатеринбурге, - сообщили в Минобороны России.

В войсках идут массовые флешмобы в поддержку спортсменов в Пекине. Ранее военнослужащие роты почетного караула ЦВО выполнили фигурную раскладку слогана "Россия!" на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и церемониальных выступлений.

А в День кадета России суворовцы, нахимовцы и юнармейцы организовали флешмоб на льду в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. Свои видеоролики кадеты публиковали в официальных каналах Минобороны России с хэштегом #Камиламыстобой.

Провести такой флешмоб предложили сами воспитанники. К ним присоединились 15 учебных заведений Минобороны России, в том числе два вуза.