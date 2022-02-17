Кадеты Минобороны России устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Камила Валиева сумела занять первое место по результатам состязаний в короткой программе в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, в День кадета России (отмечается 17 февраля) суворовцы, кадеты, нахимовцы и юнармейцы организовали флешмоб на льду в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сегодня выступит с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине, видеоролики будут опубликованы в официальных каналах Минобороны России с хэштегом #Камиламыстобой.

- Юнармейцы и воспитанники довузовских военных заведений, занимающиеся хоккеем, выйдут на лед под музыку из выступления Валиевой и составят хэштег #Камиламыстобой из букв, прикрепленных к клюшкам. На последних кадрах видео все участники акции хором будут произносить фразу: «Камила, мы с тобой». К хоккеистам присоединяться воспитанницы двух пансионов Минобороны России, - рассказали в Минобороны России.

Провести такой флешмоб предложили сами воспитанники. К нему уже присоединились 15 учебных заведений Минобороны России, в том числе два вуза.

Напомним, 15-летняя фигуристка Камила Валиева из сборной России сумела занять первое место по результатам состязаний в короткой программе в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Пекине. Это несмотря на давление, которое оказывает на нее спор по поводу допинга (почему-то эти скандалы возникают уже после того, как спортсменов допустили на международные соревнования).

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства с требованием снять отмену временного запрета на участие Валиевой. Выяснилось, что положительный результат на запрещенный сердечный препарат, который принимал ее родственник, был у нее в декабре.

Во вторник Валиева получила за свое выступление оценку 82,16 балла. Сегодня абсолютный фаворит на золотую награду выступит в произвольной программе.