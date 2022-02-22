На Олимпиаде в Пекине работали более 19 тысяч волонтеров

Пекинский университет иностранных языков отправил для помощи в проведении зимней Олимпиады более чем 900 волонтеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На зимних Олимпийских играх в Пекине задействованы более 19 тысяч волонтеров. Добровольцы во всем помогали спортсменам и членам спортивных делегаций, приехавших в Китай. Они не только сопровождали национальные сборные, заботились о питании, транспорте и других повседневных делах участников Игр, но и старались познакомить гостей Китая с обычаями и культурой своей страны. Например, спортсмены часто спрашивали у волонтеров: «Какие самые вкусные блюда есть в Пекине?» или «Что вы делаете во время праздника весны?» (Так называют китайский Новый год, который отмечается 1 февраля. – Ред.)

Помощница украинской спортивной делегации Гао Сяофань – один из более чем 900 волонтеров, направленных Пекинским университетом иностранных языков для помощи в проведении зимней Олимпиады. Для студентов участие в таком мероприятии – это не только удобный случай попрактиковаться в иностранных языках, но и возможность для самосовершенствования. Погружение в атмосферу, где волонтеру приходится оперативно решать сразу несколько задач, общаться с зарубежными гостями и стараться помочь им в решении их проблем, становится бесценным опытом.

Pадача волонтеров – во всем помогать спортсменам и членам спортивных делегаций, приехавших в Китай. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первого февраля, в первый день Нового года по китайскому календарю, Гао Сяофань отмечает день рождения. По графику у нее должен был быть выходной, но из-за непредвиденных проблем с транспортом и заказом еды для олимпийской делегации она весь день провела в телефонных звонках. Впрочем, девушка ничуть не жалеет, что ее день рождения пришелся на Олимпиаду. Не менее волнительной датой для нее стало 4 февраля – день открытия Олимпиады в Пекине. Торжественная церемония прошла вечером на Национальном Пекинском стадионе «Птичье гнездо». В этот день волонтеры сопровождали национальные сборные, провожая их на арену и встречая после того, как делегации стран прошли мимо трибун со зрителями.

– Этот день стал самым памятным в моей жизни, – призналась Гао Сяофань журналистам «Жэньминь жибао».

Девушка рассказала, что каждый вечер волонтеры обсуждают в общей чат-группе итоги дня и задачи на завтра, делятся интересными историями и маленькими победами.