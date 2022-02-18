Названы виновные в трагедии Камилы Валиевой

Камила Валиева. Фото: REUTERS

Накануне Россия взяла целых две олимпийские медали в фигурном катании, но радость омрачило падение Камилы Валиевой. 15-летняя девочка не справилась с судами, допросами и обвинениями, просто сдали нервы. После нескольких неудачных элементов Камила сдалась, а в конце программы лишь махнула рукой: «зато церемония награждения состоится».

Сайт KP.RU решил узнать, как ко всей этой истории с положительной допинг-пробой, отстранением, ультиматумами относятся россияне. Мы задали вопрос: «Как вы считаете, кто виноват в трагедии Валиевой?», и выяснили, что об итогах соревнований думают опрошенные.

Оказалось, что больше половины респондентов (51%) винят в сложившейся ситуации предвзятое отношение Запада к России. По мнению опрошенных, очевидно, что 15-летний ребенок не нуждается в допинге, а микроскопические частицы запрещенного вещества попали в организм по ошибке. И именно ночные суды, допрос и провокации иностранных журналистов сломили чемпионский настрой девочки.

Еще 27% уверены в виновности МОК и WADA.

«Они и не собирались весь пьедестал нашим фигуристкам отдавать, поэтому началась провокация, все было заранее подготовлено», - уверены участники опроса.

Также участники исследования отмечают, что МОК и WADA уже давно перестали быть нейтральными и справедливыми организациями, встающими на сторону спортсменов.

«МОК и WADA под дудку Запада пляшут, уничтожили ребенка!», - эмоционально восклицает один из респондентов.

При этом нашлось немало проголосовавших, которые полагают, что весь скандал разразился из-за ошибки тренерского штаба. 13% опрошенных считают, что именно тренер, врачи и команда не проконтролировали, какие препараты принимала Камила.

«В первую очередь виноваты тренер и врач, а история про дедушку - это для отвода их вины», - выразил мнение участник опроса.

6% опрошенных сказали, что никто в этой истории не виноват. Просто так бывает, несчастливое стечение обстоятельств, злой рок или судьба. Камилу жаль, но ничего не поделаешь.

«Виноваты больше мы сами, столько ее поддерживали, а она видела, переживала, давил груз ответственности. Вот и вышло, как вышло. Надо пережить и идти дальше», - развалит руками еще один респондент.

А 3% опрошенных и вовсе возложили вину на дедушку фигуристки. Формально ведь из-за его неосторожности с лекарствами одна из лучших фигуристок мира не прошла допинг-тест.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 8,4 тысячи человек.