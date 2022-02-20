Как я вакцинировался в Хорватии, чтобы путешествовать по Европе: Европейский сертификат о прививке россиянам стало получить сложнее

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Краткое содержание первой части:

Уже вакцинированный и ревакцинированный «Спутником» журналист «КП» едет в Загреб, чтобы сделать бустерную прививку вакциной Pfizer. Ему мнится, что после одного укола он сразу получит «европейский ковид-сертификат», позволяющий свободно путешествовать по Западной Европе. Он даже умудряется обзавестись в Загребе таинственным документом OIB - «хорватским ИНН», якобы упрощающим получение «европаспорта». Но выясняется, что он опоздал: в январе правила внезапно изменили, и теперь одного бустерного укола недостаточно. Отныне нужно делать две прививки «файзером», причем обе непременно на территории Хорватии.

Окончание, начало читайте Часть 1

Поездка вторая: февраль 2022 года

«Мы не можем делать бустер на бустер!»

Хорошо, хорошо, через три с небольшим недели я отправился в Хорватию снова. На четыре дня, и уже без заезда в Будапешт. Я понял, что Загреб - очаровательный по-своему город, а еще с «бус колодвора» можно на пару дней уехать в Задар, Пулу, Риеку или какой-нибудь другой хорватский город (разве что до Дубровника все-таки далековато). Это, в конце концов, страна-красавица, до обидного недооцененная в сравнении с Италией или Испанией. Там точно так же полно оливкового масла, сыра, вина, трюфелей (которые не хуже, чем в Пьемонте).

И такие же беспечные, расслабленные люди. Пограничник в загребском аэропорту даже не посмотрел на мое лицо, прежде чем шлепнуть в паспорт штамп. И уж конечно, он и не прикоснулся к протянутой в окошко справке о вакцинации «Спутником».

Я хотел снова пойти в Загребский выставочный центр, но на этот раз прилетел в понедельник вечером (а центр, напомню, работает утром, и только по вторникам и четвергам - во второй половине дня). Поэтому для начала бодро ломанулся по другому адресу, найденному в интернете - на улицу Радослава Цимермана, 64 («у светофора возле ипподрома» - заботливо уточняли на сайте хорватского Института общественного здоровья). Вдруг повезет?

Это оказалось совсем небольшое помещение, приткнувшееся к ресторану - дверцу, ведущую в него, удалось отыскать не сразу. Молодой медбрат сразу указал мне на объявление, где подчеркивалось, что вакцинируют только граждан Хорватии и постоянно проживающих в ней иностранцев. (вообще-то, согласно сайту, вакцинировать должны были всех подряд). Я протянул ему OIB. Он задумался, исчез в глубине помещения, а потом вынырнул и облегченно воскликнул: «У вас же тут написано «бустер»! Мы не можем делать бустер на бустер!»

А действительно: как делать бустер на бустер? Я слегка похолодел. Но на всякий случай сразу отправился в другой пункт - по адресу улица Руньянинова, 4. Пожилая медсестра долго вертела в руках OIB и бумажку о вакцинации бустером, потом побежала «консультироваться с доктором», и наконец отфутболила меня в хорошо знакомый выставочный центр. (В бумажке с расписанием, которую она мне показала, была ошибка в адресе - дом 12 вместо дома 15, - но меня уже было так просто не провести).

Желтый дом по адресу Рокфеллерова улица, дом 4. У входа сидят на стульчиках люди, ожидающие начала вакцинации (до него осталось 20 минут). И к тому же крылечку уже торопятся новые желающие. Фото: Денис КОРСАКОВ

На следующий день я снова стоял на авении Дубровник. Людей было чуть больше, но опять почти все иностранцы были русскими. Опять дорожка номер 6, опять стойка типа аэропортовской. И совершенно другая реакция на мои бумажки. На этот раз мне сказали тоном, не допускающим возражений: «Вы кололись уже трижды. В Республике Хорватия не делают четвертую вакцинацию. Разве что вы можете пойти по адресу Рокфеллерова улица, дом 4. Они вакцинируют один раз в неделю, по средам, с 16.00 до 20.00. Завтра среда. Не знаю, если у них ничего не изменилось, может быть, вам повезет».

Так выглядит «dom zdravlja», где расположен центр вакцинирования. Хорватов там «чипируют» без проблем, а иностранцам, например, мне, дают от ворот поворот. Пытаться разобраться в объявлениях затруднительно даже для свободно владеющих хорватским. Фото: Денис КОРСАКОВ

На всякий случай я еще зашел в аптеку (в некоторых аптеках делают уколы и выдают сертификаты), объяснил ситуацию. Аптекарша порылась в компьютере - и объявила, что мой предыдущий укол «файзером» вообще не учтен в системе…

Счастье в желтом доме

Прошли еще сутки. Я плелся в гору на Рокфеллерову улицу, ни на что не надеясь. Я уже посмотрел форум Винского, и было ясно, что в январе я совершил ошибку, потребовав бустер. Все люди освоились с новыми правилами, и, как шелковые, вакцинировались по два раза, скрывая от врачей, что уже привиты «Спутником». А мой бустер годился разве что для защиты от коронавируса, но не для поездок по Европе. Ну, логично: ведь именно для защиты от болезней люди и делают прививки. Деньги, потраченные на билеты в Хорватию и гостиницы, казались выброшенными псу под хвост.

Желтый дом номер 4, судя по всему, являлся зданием медицинского факультета Загребского университета. У входа были расставлены стульчики, где чинно грелись на солнце люди, в основном пожилые (я пришел за сорок пять минут до открытия). Вскоре вышла медсестра и стала всем раздавать бумажечки с номерами. Я вошел в здание пятым, направился к стойке регистрации, протянул девушке паспорт и свои уже довольно мятые бумажки, сказал, что мне нужна вторая доза. «Я могу ее получить?»

И она внезапно ответила: «Да, конечно, можете».

А вот так в «желтом доме» вакцинируют. Фото: Денис КОРСАКОВ

Я не поверил своим ушам. Она вбивала мои данные в ноутбук минут пять, за спиной выстроилась очередь из недовольных такой задержкой граждан. В какой-то момент она позвала коллегу, другую девушку в белом халате, по имени Паула, и о чем-то долго с ней говорила по-хорватски. Я в ужасе думал, что сейчас услышу «We can’t do booster on booster», но после консультации девушка продолжила стучать по клавишам. А потом распечатала бумагу, которую надо было подписать.

Я прошел в соседнее помещение, похожее на актовый зал или аудиторию университета (именно ею оно, скорее всего, и являлось). Меня спросили, как я перенес первый укол «файзером». Я выдохнул: «It was wonderful». (Я действительно перенес его очень легко, только место укола болело - да и то, как выяснилось, потому, что я забыл отлепить пластырь).

В соседнем здании (Рокфеллерова улица, дом 2) все данные снова внесли в компьютер - и выдали евросертификат. Страшно извиняясь за то, что правила меняются каждую неделю. Если бы я сделал второй укол до 1 февраля, «ковид-паспорт» был бы действителен по всей Европе в течение 9 месяцев, а теперь в Италии, например, он действителен всего полгода.

Живописный вход в соседний дом по адресу Рокфеллерова улица, дом 2 - там выдают европейские ковид-сертификаты. Фото: Денис КОРСАКОВ

Еще вроде бы 3 февраля Еврокомиссия вернула правило, по которому я мог получить евросертификат после бустерного укола. В той аптеке, куда я заходил, мне на самом деле обязаны были его сразу выдать. Но в хорватской системе я значился не по номеру паспорта, а по OIB - потому меня там и не смогли найти. И опять же, все это - чисто в теории. Судя по тому же форуму Винского, до многих вакцинаторов в Хорватии новое решение Еврокомиссии еще просто не дошло.

В Швейцарию - до 25 ноября, во Францию - до 11 июня

Мне посоветовали скачать в телефон приложение - лучше не хорватское, а швейцарское - и просканировать внутри него QR-код с бумажки. Согласно этому швейцарскому приложению, которое называется CovidCert, паспорт действителен до 25 ноября, но только в Швейцарии. Из любопытства я еще скачал французское Tous AntiCovid - там меня обрадовали сообщением, что во Франции паспорт действителен с 16 февраля по 11 июня, то есть не девять месяцев, а меньше четырех. Это совсем свежее правило, если бы я вакцинировался на день раньше - избежал бы его.

Надо бы скачать еще несколько приложений из разных стран - посмотреть, где как с ума сходят… Но все это уже мелочи. В моих жилах течет заграничная вакцина, а значит, я могу покупать билет в Париж. Он стоит прививки, кто бы что ни говорил.

На самом деле этих прививок я сделал уже пять - два «Спутника», ревакцинацию «Спутником-лайт» и два «Файзера». Наверняка это не очень полезно, может быть, сажает иммунитет. Но, как мы видим по лидеру ЛДПР, критическая доза - все-таки не пять, а восемь уколов.

Я постарался описать в этой заметке хаос, через который вынужден продираться даже неплохо подготовленный турист. Не думаю, что хоть кому-то могу посоветовать пройти через эту свистопляску с меняющимися на ходу правилами. Но я ни на секунду не жалею, что дважды съездил в Хорватию. Она прекрасна, поверьте. Симпатия сменилась любовью, и я с радостью съезжу туда еще несколько раз. Там остались неосвоенными множество городов, городков и островов, ну, а по Загребу я уже могу водить экскурсии (благо, и OIB заново оформлять не нужно). Ну и потом, девушка с Рокфеллеровой улицы сама мне предложила через несколько месяцев сделать еще один бустер, чтобы продлить действие евросертификата…

Загреб, Хорватия