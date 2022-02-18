Исторический спор, навеянный Олимпиадой: китайцы считают, что они встали на лыжи раньше норвежцев

Китайцы считают, что вверху изображены доисторические лыжники

Считается, что лыжи изобрели викинги, обитавшие на территории нынешней Норвегии. Там на юге подо льдом горы Дигерварден процесс глобального потепления обнажил доисторические артефакты. Среди них – лыжи. Одну - норвежские археологи, вовлеченные в проект под названием Secrets of Ice program, откопали еще в 2014 году. Спустя 7 лет, когда лед подтаял еще сильнее, они вернулись на то же самое место, рассчитывая найти вторую лыжу. И нашли – 26 сентября 2021 года. Теперь у них пара. Возраст порядка 1300 лет. Получается, что с тех пор норвежцы на них и катаются. Как минимум.

Одна из древних лыж, найденных в Норвегии.

Зимняя Олимпиада дала повод оспорить скандинавское первенство. Не в спортивном смысле, а историческом. Китайцы заявили, что лыжи изобрели они. И гораздо раньше норвежцев. В доказательство они предъявили наскальные рисунки, обнаруженные в одной из пещер Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). По мнению китайских археологов, четыре фигуры, присутствующие в сцене охоты, стоят на лыжах. Точнее, едут на них один за другим. Рисункам 10 тысяч лет. Что якобы, и доказывает первенство.

Наскальный рисунок с якобы лыжниками.

Научный мир пока относится скептически к китайскому «открытию», сделанному, кстати, еще в 2005 году. Мол, необходимо более тщательное расследование.

Нынешний лыжник из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Однако, стоит признать: солидный стаж лыжных гонок пока не помогает китайцем обойти норвежцев. Да и нас тоже.