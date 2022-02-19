Байден выступил с заявлением по ситуации вокруг Украины

Байден выступил заявлением по ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Администрация Белого дома еще утром пятницы анонсировала очередное заявление президента США по ситуации вокруг Украины.

Запланированное на 16:00 времени восточного побережья США, оно прозвучало с опозданием: до этого Байден участвовал в онлайн-встрече с избранными главами государств - членов НАТО и руководством альянса.

Выступление Байдена было коротким и содержало набор уже порядком поднадоевших обвинений в адрес России, которая, по мнению президента США, окружила Украину своими войсками со всех сторон и жаждет нападения на ее территорию.

В Вашингтоне до сих пор считают, что Россия попытается напасть на Украину в ближайшие дни, сказал Байден, отреагировав также на разогрев ситуации в Донбассе. В нарушении перемирия он обвинил руководство ДНР и ЛНР. А вот Киев, по словам Байдена, совершенно невинен – «у Вашингтона и его партнеров нет никаких доказательств тому, что украинская армия намерена атаковать Донбасс».

Президент США продолжает уповать на дипломатию, он напомнил, что главы внешнеполитических ведомств России и Америки должны встретиться на следующей неделе в Женеве, где они обсудят в т.ч. и ситуацию вокруг Украины. Пока же Штаты в лице Байдена угрожают России санкциями, изоляцией и другими карами.

А вот президента Зеленского Байден назвал не самым мудрым, поскольку глава украинского государства в ответственный момент решил отправиться в немецкий Мюнхен для участия в конференции по безопасности. «Это решение может быть не самым мудрым выбором, но решать ему», - ответил президент США на вопрос журналиста.