Ситуация в Донбассе: Последние новости на 19 февраля 2022 года

Сайт kp.ru собрал последние новости о ситуации в Донбассе на 19 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Ситуация в Донбассе остается очень сложной, сайт kp.ru продолжает следить за развитием событий в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, минувшие сутки в ДНР начались с локальных боев по фронту, стычками с разведкой противника, обстрелами электрических подстанций артиллерией ВСУ.

Глава республики Денис Пушилин накануне выступил с экстренным заявлением, в котором объявил о массовой эвакуации мирных жителей. По словам главы ДНР, Донецк ежедневно фиксирует наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения. Людей уже начали организованно вывозить в Ростовскую область.

Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс, и ситуация крайне критическая. Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный со своей стороны сообщил, что Вооруженные силы Украины не планируют наступательной операции в регионе. На 19 февраля запланирована встреча Контактной группы по Донбассу, стороны обещают сделать все возможное для деэскалации ситуации.