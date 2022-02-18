«Дважды беженцы» решили остаться: Спецкор "КП" пообщался с ожидающими эвакуации жителями Донбасса

Жители Донбасса начали уезжать в Россию на автобусах, предоставленных властями непризнанных республик. Как убедился спецкор "КП" Дмитрий Стешин, эвакуация не всегда проходит гладко... Фото: REUTERS

Сразу после заявления Главы ДНР о начале эвакуации, в Донецке и окрестностях заработали сирены. Проверка системы оповещения Гражданской обороны. Спокойствия людям эти сирены не добавили. Донецкие, привыкшие за восемь лет ко всему, без преувеличений, решили на всякий случай заправить свои машины. На заправках началось дикое столпотворение. Дикое, но дисциплинированное, никто не лез без очереди, не скандалил и не дрался. Я специально понаблюдал несколько минут, время у меня было. Автобусы с эвакуированными должны были стартовать из разных точек, но одновременно – в 20.00. Я поехал в относительно близкое место – Буденовский район, ДК имени Пушкина.

Уже на ступенях ДК стояли признаки русского несчастья, проклятые клетчатые сумки челноков. Внутри – примерно 30-40 человек, женщины и детишки. Для такого сообщества в ДК было как-то зловеще тихо. Взрослые сидели, погрузившись в свои мысли, дети кучковались и там, в кучках, о чем-то перешептывались.

Говорить со мной никто не хотел. Документы мои смотрели охотно, а вот что-то рассказать – нет.

На ступеньках ДК стояла семья, видно было, что они вместе. Пожилой мужчина откровенно маялся. Автобус задерживался, Игорь ехать не хотел, говорил:

- Ну давайте, я вас проводил и останусь? Нет?

Автобусы с эвакуированными должны были стартовать из разных точек, но одновременно – в 20.00. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жена, Вера, неодобрительно на Игоря поглядывала.

Девятилетняя Настя прижималась к маме Наташе.

Я начал издалека:

- Вопрос идиотический, но мне нужно его задать. В России страшно переживают за Донбасс, у меня домашние просто в истерике. Скажите, зачем уезжаете?

Семья посовещалась, Наташу назначили спикером:

- Уезжаем, потому что обстановка такая. Вон моя сестра, у нее четверо. И там, в ДК еще наши дети.

- Вернуться планируете?

- Конечно, а куда мы без родного Донецка? У нас здесь работа, школа, садик, дома свои.

- Есть мнение, что людей на Донбассе так 14 год перепахал, что они просто не хотят повторения.

Наташа объясняет, что едет из-за дочки:

- Понимаете, когда бахает, Настя начинает дрожать, ее колотит, я не хочу…

Наталья перед отправкой в Россию: "Уезжаем, потому что обстановка такая". Фото: Дмитрий СТЕШИН

Чего не хочет Наташа – понятно, никто бы не хотел такого.

- Вы в каком-то «проблемном» районе живете?

Игорь вздыхает:

- Зачем в проблемном, в обычном. И что такое «Точка-У» прекрасно знаем (тактическая ракета малой дальности, их, на днях, ВСУ привезли на Донбасс – прим. корр.).

- Точка У» - район не выбирает, - говорит мне Наташа, и с этим не поспоришь.

Девятилетняя Настя прижималась к маме Наташе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В этот момент из ДК выходит строгая женщина в маске, с папкой бумаг в руке и сообщает:

- Автобус не придет. Эвакуацию перенесли на завтра, на 7 утра. Кто хочет, приедет, дело добровольное.

Женщина уходит. На моих собеседников глядеть просто страшно. Игорь замечает горько: «ну, началось». Люди растерялись – «где будем ночевать?». Автобусы уже не ходили и жила семья, как выяснилось, не близко. Я предложил их отвезти домой.

Семья пыталась до кого-то дозвониться, договориться о ночлеге, и я видел, чувствовал – ничего не выходит. Открыл багажник – грузитесь!

И мы поехали, по темным и совершенно не туристическим и не военкорским дорогам Донбасса в поселок Павлоградский. Наташа села рядом со мной – показывать дорогу, Настя сразу же уснула. Наташа оглянулась на дочку и тихо сказал мне:

- Мы из Славянска. Настя родилась в марте 14 -года, я не забуду, как она лежит в подвале на ящике, я ее пытаюсь кормить – нет ни молока, ни детского питания…, и я помню какими глазками смотрит грудной ребенок, когда дом весь трясется. Мы потом бежали из Славянска, дед Игорь повоевал в 15 году… Как бежали, снаряды через дорогу над головами летели, не хочу больше!

И я понял в одну секунду, какой дурак был, когда приставал с вопросами – «почему бежите?». И понял, что люди, которых я везу в машине – очень добрые и терпеливые, другие бы сразу послали.

Уже к вечеру столпотворение на АЗС рассосалось. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Выгрузил семью возле опрятного домика. Настя проснулась:

- Мама, а мы поедем завтра утром на автобус.

Игорь сказал-предложил:

- А может останемся?

И они решили остаться. Обменялись телефонами «если что». «Если что», я пообещал за ними приехать и отвезти на границу. Автобусы в этих краях ходят редко.

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