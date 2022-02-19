В Ростовской области введен режим ЧС регионального характера

На пропускных пунктах работают 6 оперативных групп МЧС России. Фото: REUTERS

В субботу, 19 февраля, под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна, который минувшей ночью прибыл в Ростов, прошло ещё одно заседание - внеочередное - Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации.

Тема: взаимодействие органов исполнительной власти в организации эвакуации граждан из ДНР и ЛНР.

Глава МЧС России Александр Чуприян минувшей ночью прибыл в Ростов. Фото: МЧС России

- На территории Ростовской области введен режим ЧС регионального характера, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе МЧС. - Эвакуация населения проводится общественным и личным транспортом. К перевозкам людей привлечено 150 автобусов. В готовности и железнодорожный транспорт - 5 электропоездов и 5 поездов дальнего следования. Для перемещения грузов также готовы 10 единиц грузового автотранспорта.

«Необходимо наладить перераспределение потоков беженцев, чтобы исключить заторы на пропускных пунктах, - заявил на заседании Правительственной комиссии Чуприян. - Прибытия граждан необходимо прорабатывать заблаговременно, за сутки - двое вперед.

О готовности разместить вынужденных переселенцев заявили руководители 26 регионов. Фото: МЧС России

О готовности разместить вынужденных переселенцев заявили руководители 7 близлежащих к Ростовской области регионов, 19 удаленных населённых пунктов, имеющих прямое железнодорожное сообщение с Ростовом.

В самой же области к приему граждан готовы 282 пункта временного размещения. (ПВР)

К работе привлечено 150 единиц техники. Фото: МЧС России

«Силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернуты 2 городка жизнеобеспечения, общей вместимостью 400 человек, - сообщает пресс-служба МЧС. - В них будет проводиться регистрации всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным ПВР».

Всего на месте задействована группировка сил МЧС в составе более 450 специалистов и 150 единиц техники, в готовность приведены Тульский и Ногинский спасательные центры.

Всего на месте задействована группировка сил МЧС в составе более 450 специалистов. Фото: МЧС России

На пропускных пунктах работают 6 оперативных групп МЧС России, в состав которых входят психологи.

Также 19 февраля Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения. Врио главы МЧС России побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих границу РФ.

Пообщавшись с гражданами, Чуприян заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь. Городок жизнеобеспечения с теплыми зонами ожидания развернут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. Здесь проводится регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным местам временного размещения.

Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения. Фото: МЧС России

КСТАТИ

На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области открыта «горячая линия»:

8 863 239 99 99.

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