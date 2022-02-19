Беженцы из Донбасса: «Будь проклята эта Украина»

Эвакуация из Донбасса шла и ночью. Фото: REUTERS

– Ну что ты ревешь, может у них батарейка села? – успокаивает девушка свою спутницу в зале ожидания аэропорта Шереметьево.

– Сразу у обоих? - не унимается та.

Тех, кто в Ростов летит не на выходные к родственникам, видно сразу. Минимум багажа, отсутствие макияжа с вызывающими ресницами, красные от недосыпа и слез глаза.

– У вас там родственники? – протягиваю бумажные платки.

– Мать с отцом, - говорит Наталья, промакивая глаза. Она сразу понимает, что я имел ввиду под словом «там».

– Они из Красного луча. Вчера позвонили, сказали, что будут эвакуироваться. А с пяти утра связи нет, – поясняет ее подруга.

Всю ночь знакомые из ЛНР сбрасывали мне видео эвакуации из разных городов республики. В том числе и из Красного луча - городка, что находится между Донецком и Луганском. В случае наступления ВСУ он наверняка будет одной из приоритетных целей - броском с Дебальцево на этот город украинцы разрубают сообщение между республиками, отделяя их друг от друга. Впрочем, в 2015 году им это сделать не удалось.

Предлагаю девушкам посмотреть видео в телефоне, вдруг родители промелькнут на присланных из ЛНР кадрах. Но Наталья не находит на них отца и мать.

– Вы так не волнуйтесь, - пытаюсь успокоить. – Раз недоступны, значит уже пересекли границу с Россией, там их оператор уже не работает.

Наталья с родителями жила в Лисичанске. В 2014, когда из него ушел батальон «Призрак» Алексея Мозгового, перебрались к родне в Дебальцево. В начале 2015-го пришлось бежать и оттуда. Родители поселились в доме мужа в Красном луче. Наталья с детьми уехала в Россию. Сам муж ушел воевать. Держит сейчас оборону где-то на Светлодарской дуге.

Глаза девушки впиваются в телевизор. В новостях - горящий газопровод в Луганске. Украинские диверсионные группы активизировались в республиках. И цель у таких терактов одна - посеять панику среди гражданского населения, заставить противника выделить большие ресурсы для эвакуации и расчистить себе путь перед наступлением. Знакомо по 2014 году, когда украинская артиллерия била по объектам инфраструктуры, чтобы сделать жизнь в городах невыносимой. И Наталья это помнит.

Для нее этот пожар в телевизоре - не просто «картинка». Это пережитый много лет назад ужас, который снова вернулся. И таких как Наталья в России, по скромным прикидкам, около двух миллионов человек. У всех ТАМ мамы-папы, бабушки-дедушки. И многие летят в Ростов забирать родственников к себе.

Колонны машин на пограничных переходах. Сотни людей на сборных пунктах.

«Как в Луганске? Бахает, и хорошо так бахает», - говорит женщина на КПП Изварино.

«Россия сказала, что поможет. А Украина… Будь она проклята», - не сдерживает эмоций девушка с ребенком на руках.

Тем временем на украинском государственном канале ДОМ, который создавался для вещания на ЛДНР, марафон «Украина за мир на Донбассе».

Канал утверждает, что жители республик отказываются от эвакуации в Россию. При этом ссылается на слова министра иностранных дел Германии.

В украинских соцсетях флешмоб - популярен хештег «ехайна».

А журналисты незалежной «разоблачают» видеообращения глав ЛДНР об эвакуации. Они, оказывается, были записаны 16 февраля. Аж за два до публикации! Как будто это что-то меняет.

Значит еще два дня назад (а вообще - куда раньше) было понятно, что Киев готовит наступление на Донбасс. Значит в руководстве ЛДНР рассматривали разные варианты и решили к каждому заранее подготовиться. Значит была проведена соответствующая предварительная работа.

Именно поэтому определены пункты сбора, автобусы, водители, маршруты. Именно поэтому сейчас нет дикого хаоса. Я понимаю, что многим бы хотелось увидеть картинку Кабульского аэропорта. Но происходящее сейчас говорит о том, что у ЛДНР признаков государственности побольше, чем у некоторых.

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