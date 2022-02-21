"Коркодил зверь водный", былина про Соловья-профессора, "Никогда, никогда, никогда россиянин не будет рабом!", Ти ж мене підманула, тi ж мене підвела

Ситуацию с Камилой Валиевой и МОК идеально описывает фраза про крокодила из энциклопедического словаря XVII в. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Президент МОК Томас Бах отреагировал на скорбь фигуристки Валиевой, завоевавшей лишь непризовое четвертое место с выдающимся человеколюбием. Хотя и признав, что "Мы (МОК) пошли в суд, потому что не хотели, чтобы Валиева участвовала в Олимпиаде" но к несчастью проиграли, Бах отметил: "Я увидел, как холодно ее встретили со льда тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке". Тогда как МОК, ВАДА и пр. были к Валиевой сердечно теплыми.

Ситуация описывается еще в "Азбуковнике" (энциклопедическом словаре XVII в.) – "Коркодил зверь водный. Егда имат человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает".

Покуда Бах умилял любителей спорта своим милосердием, в Москве явилась былина "Следственный комитет и Соловей-профессор". Прослышав, как профессор В. Д. Соловей неустанно делится глубокими инсайдами из кремлевских покоев --

"То как свищет Соловей да по-соловьему,

Как кричит злодей-профессор по-звериному

То все травушки-муравы уплетаются.

А лазоревы цветочки осыпаются" –

старый казак А. И. Бастрыкин подверг Соловья приводу для совершения над ним следственных действий –

"А тут Соловью ему и славу поют,

А и славу поют ему век по веку!".

Иные, правда, отмечали некоторую несообразность былинного сюжета. Если Соловью, согласно его же словам, открыты самые сокровенные кремлевские помыслы, ибо инсайд столь глубок, что глубже не бывает, тогда почему же он не предвидел, что к нему явятся агенты и отведут в узилище.

Но такое недоумение связано с непониманием того, как действует глубокий инсайд. Французский король Людовик XI тоже держал при себе профессора-инсайдера. Когда профессор впал в немилость и король решил послать к нему А. И. Бастрыкина, т. е. кума Тристана, монарх попутно поинтересовался: "Скажи, ловкач и всезнайка, без колебаний предрекающий судьбы других, ведома ли тебе собственная судьба и сколько времени осталось тебе жить?".

Профессор понял, к чему дело идет, и отвечал: "Моя смерть наступит ровно за три дня до кончины моего любимого короля". После чего Людовик велел своим слугам тщательно оберегать профессора и следить, чтобы тот ни в чём не нуждался. Очевидно и в отношении В. Д. Соловья вышло указание "Купайте, кормите отборным зерном, водой ключевою поите", и он еще долго будет дивить нас глубокими инсайдами.

Тем временем министерка иностранных дел Ее Величества Лизавета Трасс (которую иные даже прочат в премьеры вместо пировавшего во время чумы Бориса Джонсона) сообщила: "Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство".

Вообще-то возгласы типа "Никогда, никогда, никогда россиянин не будет рабом!" не входят в компетенцию иностранных гостей, наносящих официальный визит. Хотя, конечно, всякое бывает. Великобританский посол в Петербурге лорд Уитворт убедил гвардейских офицеров не поддерживать свое правительство и был одним из деятельных организаторов апоплексического удара, постигшего Павла I. Но его пропагандистская деятельность носила конфиденциальный характер, и когда удар состоялся, правительство Его Величества имело возможность выразить формальное соболезнование – как если бы оно было не при чем.

Впрочем, дело в другом: если бы Лизавета в самом деле убеждала российский народ не поддерживать свое правительство – например, вышла бы на Красную площадь с матюгальником и, взобравшись на лобное место, громко огласила бы свое слово к народу, -- об этом случае мегафонно-правозащитной дипломатии Ее Величества стало бы известно. Тогда как даже свободная британская пресса ни о чем таком не сообщала.

Можно, правда, заметить, что и президент США Байден оглашал свое слово к русскому народу: "Я обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги" и, возможно, Трасс решила ему подражать в спецпропаганде среди войск и населения противника. Но на всякое дело сноровка нужна, если же ее нет, то получается "Заставь дурака Богу молиться…".

Конечно, обращение Байдена к русскому народу объяснялось сильным неприличием, случившимся с объявленной Белым домом роковой датой 16 февраля – днем когда русское воинство пойдет маршем на Киев. Получилось же как в "триндычке", т. е. шутливой молодежной песне, впервые записанной в Полтавской губ. и обретшей большую популярность –

"Ти казала: В понеділок

Підем разом по барвінок.

Я прийшов, тебе нема,

Підманула-підвела".

И далее по всем дням недели – и с тем же результатом. Немудрено,что Байден обратился с упреком к вероломной российской армии:

"Ти ж мене підманула,

Ти ж мене підвела,

Ти ж мене молодого

З ума-розуму звела".