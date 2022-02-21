Анекдоты: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки

Труд вреден.

Он прививает человеку привычку к перекурам.

* * *

- Существуют ли таблетки от голода?

- Да, называются котлеты!

* * *

- Скажи, сын, честно - дурь куришь?

- Пап, я - дочь.

* * *

Уже третий год работаем с психологом, результаты потрясающие: он купил квартиру и облетел полмира.

* * *

На сочинском пляже дельфин спас человека, отговорив его покупать чебурек.

* * *

Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук разъяснил, что это всего-навсего керлинг.

* * *

Образ трагического героя русской классической литературы строится по определенному бесхитростному шаблону: идиот какой-то, но бабам нравится.

* * *

Учитель пения, принимая перед каждым уроком по 50 граммов коньяка для связок, к шестому уроку превращается в трудовика.

* * *

- Дорогой, помнишь, ты ездил на рыбалку?

- Да, а что?

- Щука твоя звонила, сказала, что с икрой!

* * *

Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку 150 мл, то смотреть станет значительно интереснее.

* * *

Раз ГИБДД на дорогах зарабатывает - то пусть каждый свой участок и отремонтирует!

* * *

- Пока я был в армии, моя девушка сдала на права, похудела, нашла клевую работу, поступила на второе высшее…

- А ты?

- А я зато научился кровать красиво заправлять.

* * *

Когда она красит ногти разными цветами - это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках - я дебил тупой.

* * *

- Я всем обязан интернету. Даже женился благодаря ему.

- На сайте знакомств познакомились?

- Не... У меня тогда модем сломался, вот я в театр сдуру и пошел.

* * *

США серьезно отстают от России в плане информационных технологий. К примеру, на сайте администрации Нью-Йорка невозможно посмотреть даже график отключения горячей воды.